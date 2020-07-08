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Военное обозрение

«Он преувеличил»: украинский генерал оценил слова командующего ВМСУ об угрозе вторжения РФ из Крыма

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Источник изображения: Фейсбук/ВМС Украины

После слова командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о том, что военно-морские силы готовятся к «возможному вторжению России с южного направления», появилось множество комментариев от экспертов, чиновников и представителей военной сферы как в России, так и на самой Украине.

В частности, свой комментарий по этому поводу представил командующий так называемыми Объединёнными силами ВСУ (ОС ВСУ) генерал Сергей Наев. По словам украинского генерала, на текущий момент нет непосредственной угрозы вторжения России на Украину. При этом Наев добавил, что украинская армия «готовится к любым сценариям».

Наев:

Наши военные усилили виды разведки. С её помощью получаем информацию о расположении и характере действий российских Вооружённых сил. Мы ежедневно получаем сведения о ВС России, их наличии, накоплении, увеличении численности.

Куда более интересным можно считать заявление генерала Наева о высказывании командующего ВМС контр-адмирала Неижпапы. По словам командующего ОС ВСУ, «он (командующий ВМСУ Неижпапа) преувеличил, он не обладает всей полнотой информации». Наев отметил, что ни о каком вторжении России с территории Крыма речи не идёт.

Уже одного этого высказывания достаточно для понимания того, насколько компетентны и готовы отвечать за свои слова высокие украинские военные чины, включая того же контр-адмирала Неижпапу. Напомним, что тот же человек заявлял о возможном использовании ракет «Нептун» для атаки на Севастополь.

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