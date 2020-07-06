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Интерфакс-АВН

Сенатор Джабаров не считает катастрофичным для РФ возможную замену в США российских ракетных двигателей РД-180 на аналогичные американские

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

На его взгляд, это вряд ли отразится на вводе новых антироссийских санкций

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Катастрофически на нашей промышленности это не скажется. Мы же не могли рассчитывать только на эту статью доходов. Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в воскресенье.

По его словам, если американцы создали такие двигатели, то "это нормально, они к этому шли". Было понятно, что рано или поздно это произойдёт, отметил сенатор.

Как считает Джабаров, создание американцами подобных двигателей и последующее освобождение США от необходимости закупать российские РД-180 вряд ли откроет им путь для введения новых санкций против Москвы.

"Я не думаю, что это отразится на вводе новых санкций. Космос - такая сфера, что всё равно в одиночку там нечего делать", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, космос - это как раз та область, где Россия и США могут искать пути сближения.

Американская компания United Launch Alliance (ULA) получила первый тестовый ракетный двигатель BE-4, который призван заменить российский аналог - РД-180, используемый США для вывода на орбиту своих спутников, сообщается на ее сайте.

"Двигатель BE-4 для ракеты Vulcan Centaur доставлен на предприятие в Декатуре, штат Алабама. Запуск ракеты следующего поколения компании ULA планируется осуществить в 2021 году", - указывается в сообщении.

United Launch Alliance - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin, которое, в частности, осуществляет запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Двигателями BE-4 планируется оснащать ракеты-носители большой грузоподъемности Vulcan - преемников ракеты-носителя Atlas-5, на которых использовались российские РД-180.

Ракетный двигатель BE-4 разработан американской аэрокосмической компанией Blue Origin. По ее данным, в июле ULA получит еще один такой агрегат. Первая ступень перспективной ракеты-носителя Vulcan будет оснащена двумя двигателями BE-4. Планируется, что ее первый испытательный пуск будет осуществлен только в апреле 2021 года.

В 2014 году компании ULA и Blue Origin заключили соглашение о разработке ракетного двигателя BE-4 в целях прекращения зависимости запусков американских ракет от российских РД-180.

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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
РД-180
Компании
Blue Origin
Boeing
Lockheed-Martin
ULA
Проекты
Vulcan РН
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