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Boeing и Lockheed Martin впервые получили замену РД-180

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Двигатель РД-180 в цехе НПО "Энергомаш"
Двигатель РД-180 в цехе НПО "Энергомаш".
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Компания Blue Origin поставила альянсу United Launch Alliance (ULA) первый ракетный двигатель BE-4, созданный на замену российским силовым агрегатам РД-180, сообщает Space News.

Соответствующий двигатель, предназначенный для первой ступени тяжелой ракеты Vulcan, создаваемой на замену носителя Atlas V с российским РД-180, прибыл в штат Алабама в июле. Силовой агрегат, согласно изданию, будет использоваться для испытаний совместно с носителем, и не является серийным.

В октябре 2018 года Blue Origin сообщила о проведении первого успешного огневого испытания BE-4. С успешными испытаниями Blue Origin поздравил альянс ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, производитель носителя Atlas V, на первую ступень которого устанавливается РД-180.

В январе 2018 года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Blue Origin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn. Носитель Vulcan, претендующий за запуски космических аппаратов в интересах Пентагона, должен полететь в 2021 году.

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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
New Glenn
РД-180
Компании
Blue Origin
Boeing
Lockheed-Martin
ULA
Проекты
Vulcan РН
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