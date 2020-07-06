«Для поддержания региональной стабильности»: США направили в Южно-Китайское море сразу две АУГ

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Пентагон направил в Южно-Китайское море сразу две авианосные группы, возглавляемые авианосцами "Рональд Рейган" и "Нимиц". Как пишет The Wall Street Journal, командующий группировкой ВМС США контр-адмирал Джордж Уикофф заявии о необходимости обеспечения региональной стабильности и безопасности в данном регионе, а также выразил "неодобрение" наращиванием военной мощи Китая.

Цель состоит в том, чтобы послать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены поддержанию региональной безопасности и стабильности

- приводит издание слова контр-адмирала.

Кроме того, Министерство обороны США выпустило официальное сообщение, в котором также высказало "обеспокоенность" начавшимися учениями ВМС НОАК в районе спорных островов Сиша (Парасельские) в Южно-Китайском море. В Пекине ранее объявили о проведении маневров данном районе с 1 по 5 июля. Направленные в Южно-Китайское море американские авианосцы до этого проводили совместные маневры в Филиппинском море.

Проведение военных учений на спорной территории в Южно-Китайском море контрпродуктивно для усилий по ослаблению напряженности и поддержанию стабильности. Действия КНР еще больше дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море. Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать военных действий, которые могли бы обострить разногласия в Южно-Китайском море

- говорится в заявлении.

Напомним, что на острова Сиша (Парасельские) претендуют Китай и Вьетнам.