Folha de S. Paulo (Бразилия): cоперники США демонстрируют военную силу в разгар коронавируса

Бразильская элита и ее пресса при президенте Болсонару («бразильском Трампе») равняются на США, видя в маневрах Китая, КНДР и РФ вызов союзнику. И это видно из текста статьи. Но вот вопрос: почему Южно-Китайское море — не зона интересов Китая, хотя мало кто сомневается, что Северная Америка — зона интересов США? И почему маневры войск США на острове Гуам или в Южной Корее (на противоположной стороне глобуса) — это нормальность, а маневры армии РФ на собственной территории — опасность?

Китай отправляет в море авианосцы, Россия проводит учения, а Северная Корея запускает ракеты

Пандемия коронавируса толкает соперников Соединенных Штатов на бряцание оружием и демонстрацию боевой мощи, несмотря на всю серьезность эпидемиологического кризиса.

Китай, Россия и Северная Корея проводят отдельные друг от друга военные учения, будто бы специально для того, чтобы усугубить и без того сложное положение крупнейшей военной державы.

Застрельщиком этого движения служит Китай, который на выходных отправил в Южно-Китайское море авианосец "Ляонин", два фрегата, два эсминца и вспомогательное судно.

Пекин считает эти водные пространства зоной своих интересов, его претензии оспаривают американцы и некоторые соседи Китая, например, Филиппины и Вьетнам. Причина: через Южно-Китайское море проходит один из крупнейших в мире торговых грузопотоков.

На прошлой неделе ВМС коммунистического режима провели учения с боевой стрельбой в Восточно-Китайском море, а патрульное судно КНР обогнуло островок, на который претендуют филиппинцы.

А в четверг 10 апреля китайские военные самолеты пролетели над Тайванем - островом, который Пекин считает своим, - преследуя американский самолет радиоэлектронной разведки.

В это время США мобилизуют ресурсы на борьбу с SarsCoV-2 (коронавирусом) на своей территории, которая входит в число наиболее серьезно пострадавших от коронавируса. Из-за пандемии США пришлось сократить свое военно-морское присутствие в западной части Тихого океана. А ведь это регион, который Пекин в ближайшие годы хочет превратить в свой стратегический "задний двор".

От коронавируса пострадали два авианосца США в регионе. В наиболее тяжелом положении находится "Теодор Рузвельт". Из 4800 членов экипажа более 900 заражены коронавирусом, один человек умер. На позапрошлой неделе судно было вынуждено вернуться на принадлежащий американцам остров Гуам.

Капитана авианосца сняли с должности за то, что его письмо, где он жаловался на ситуацию главе ВМС Томасу Модли, попало в прессу. Модли в свою очередь подал в отставку после того, как оскорбил капитана во время своего обращения к экипажу.

Авианосец "Рональд Рейган", который нес службу недалеко от Японии, сейчас находится на американской базе Йокосука. На корабле объявлен двухнедельный карантин из-за нескольких заболевших на борту. Еще два авианосца с инфицированными - "Карл Винстон" и "Нимиц" - стоят в порту на другом краю Тихого океана, в Бремертоне (США).

Китай отрицает, что пытается воспользоваться сложной ситуацией, когда боеспособность авианосцев США снижена. Как заявил государственной газете Global Times официальный представитель Вооруженных сил страны Гао Сюэчэн (Gao Xiuecheng), маневры входили в годовой план боевой подготовки и никак не связаны с Covid-19.

Может быть, так и есть. Но сам факт проведения китайских учений означает, что, невзирая на эпидемиологическую обстановку в мире, боевая подготовка продолжается.

Северная Корея во главе с диктатором Ким Чен Ыном устраивает демонстрации перед своими соседями, при этом переговоры по ядерной программе режима остаются в замороженном состоянии. В этот вторник (14 апреля) в районе Мунчхон КНДР были выпущены крылатые ракеты. Это первое испытание такого рода с 2017 года.

Также северокорейцами были отработаны удары по наземным целям боевыми ракетами со старых советских самолетов, что бывает нечасто. Маневры проводятся накануне парламентских выборов в соседней Южной Корее, которую считают одним из образцов грамотной борьбы с эпидемией Covid-19.

При этом Китай сообщает, что он победил вирус - заявление, под которым ни одна международная организация здравоохранения пока не осмеливается подписаться. Но при этом Китай собирается закрыть свои границы на год.

Тем временем Россия во главе с Владимиром Путиным проводит одно военное учение за другим, не забывая рассказывать о них широкой публике.

Начиная с марта, государственное агентство ТАСС сообщило о 41 военном учении, не меньше того. В их число входят учения, проведенные на прошлой неделе в Балтийском море с участием 20 судов и истребителей, а также отработка сценариев перехвата вторгшихся сил противника в аннексированном Крыму.

В понедельник (13 апреля) самый крупный в стране Центральный военный округ объявил, что в апреле пройдут 10 масштабных учений в Сибири, на Урале и в Поволжье, а также операции с участием российских войск, базирующихся в Таджикистане и Киргизии.

Между тем вот уже несколько недель, как положение в России из-за коронавируса усугубилось. Так, во вторник насчитывалось 21 102 случая заболевания, 170 человек умерли. Единственная уступка со стороны военных заключается в том, что они избегают проведения учений рядом с границами других государств.

Как и Пекин, Москва также применяет "мягкую силу", отправляя своих врачей в соседние страны и даже в опасную Италию, понесшую серьезные потери.

Вся эта суета носит символический характер. Участникам маневров РФ и КНР не удастся переломить ситуацию хотя бы потому, что на США приходится 39% всех мировых расходов на оборону. Тем не менее это признак того, что противостояние западного сообщества государств с некоторыми другими частями мира продолжается, невзирая на глобальную трагедию.

Даже если бы Китай захотел аннексировать Тайвань, которому США обеспечивают военную защиту, сейчас он был бы не в состоянии такое провернуть. Несмотря на текущие трудности, настигшие американцев, военно-морским силам Вашингтона, по счастью, нет равных.

В распоряжении США 11 авианосцев и самый мощный флот на планете, не говоря уже о ядерных силах, где только Россия им соперник. Если рассматривать азиатский регион, в составе Тихоокеанского командования США 55,6 тысяч военнослужащих несут службу в Японии, 28,5 тысяч - в Южной Корее и 8,1 тысяч на острове Гуам. Там же дислоцированы передовые суда и самолеты.

Заодно Вашингтон подает Пекину сигналы, что американцев лучше не задирать. На прошлой неделе американский эсминец пересек Тайваньский пролив, который, по мнению китайцев, является частью их территориальных вод.

В пятницу, 11 апреля, было объявлено о проведении совместных учений японского эсминца и ударного десантного корабля США. Между тем единственное китайское судно такого типа (десантный корабль) загорелось в порту на выходных.

Итак, военно-морские устремления Китая ясны. В прошлом году в стране сдали второй авианосец, еще один строится. Кроме того, в планах китайцев проект строительства авианосца на атомной энергии. Правда, он находится на стадии разработки.

Союзники США также сталкиваются с трудностями в военной сфере из-за Covid-19. Франции пришлось прервать миссию своего атомного авианосца "Шарль де Голль" после того, как заболевание обнаружили у 50 из 1700 членов экипажа.

Корабль сейчас находится в Тулоне (Франция), на нем проводится дезинфекция, а моряков посадили на карантин.

Предсказуемо, по всему миру вооруженные силы используются для борьбы с нынешним кризисом, не зря же их обучают материально-техническому снабжению в экстремальных условиях и другим действиям во внештатных ситуациях.

Министерство обороны Бразилии, к примеру, привлекло к такой работе десять региональных центров, подчиняющихся совместному командованию. Они будут координировать, среди прочего, распределение лекарств и оборудования.

Игорь Жилоу (Igor Gielow)