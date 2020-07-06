Опасные военные провокации России и Китая по всему миру: борьба за гегемонию после пандемии и данные о вакцине (Yahoo News Japan, Япония)

Приведет ли пандемия и экономический кризис к мировой войне? На этот вопрос попытался ответить Микио Харуна. Япония и США серьезны обеспокоены: Россия и Китай бросают вызов один за другим. Автор подробно описал провокации со стороны Китая, отметив, что и российская авиация заставляет проявлять бдительность.

В конце сентября прошлого года произошел следующий инцидент. Место действия - база ВМС США в Норфолке, штат Виргиния, где находится штаб отряда шести "морских котиков", являющихся спецподразделением ВМС США. Несколько китайцев и китаянок попытались на автомобиле проехать через контрольно-пропускной пункт.

Охранники приказали им заехать, развернуться и покинуть базу. Тем не менее они поехали дальше, навстречу им выехала пожарная машина, которая заблокировала автомобилю путь, и задержала китайцев.

Они сказали очевидную ложь о том, что не понимают английского языка. США депортировали двух китайцев, один из которых был шпионом под прикрытием дипломатического статуса. Такие методы проникновения на чужую территорию "по нелепой случайности" Китай использует и вблизи Сенкаку, и в Восточно-Китайском море, и на границе с Индией.

Тем не менее в этот раз ситуация немного другая. Из-за заражения новым коронавирусом американский авианосец отклонился от привычного маршрута. Как только возник вакуум, китайский авианосец "Ляонин" был направлен к Тайваньскому проливу - так Пекин обвел американские войска вокруг пальца.

С учетом постпандемии китайская армия показала намерение вырвать гегемонию из рук американской. В центре внимания мирового сообщества находятся исследования и разработка вакцины против covid-19. Сообщается, что Китай ведет киберразведывательную деятельность, чтобы добыть информацию. В связи с этим Кибернетическое командование США, а также Агентство национальной безопасности усиливают бдительность.

Россия и Китай продолжают бросать опасные военные вызовы США и их союзникам, которые борются с пандемией нового коронавируса. В США возникла новая дискуссия - "Кто нажмет на спусковой крючок мировой войны?" (журнал Foreign Policy).

Впечатляющее оснащение Корпуса морской пехоты США "Томагавками"

Для Японии китайские провокации представляют наибольшее беспокойство в Восточно-Китайском море. По информации Управления военно-морской разведки США, ВМС Китая более 25 лет занимались модернизацией техники.

К концу 2020 финансового года количество китайских военных кораблей составит 360 единиц. Это намного больше, чем в США - 297 единиц. В 2025 году у Китая будет 400 кораблей, в 2030 году - 425 кораблей. В свою очередь, США только подготовили план вернуться на прежний уровень - 355 кораблей.

В 2012 году Китай ввел в эксплуатацию первый авианосец - "Ляонин". В декабре прошлого года на вооружение был принят второй авианосец - "Шаньдун". Более того, сейчас строится третий, который должны спустить на воду в 2024 году. А в 2021 году начнется строительство четвертого авианосца.

Предполагается, что всего у Китая будет четыре - шесть авианосцев. У США - 11 таких кораблей. В Тихом океане развернуто три американских авианосца, и это означает, что китайских станет больше. Более того, беспокойство вызывает китайский арсенал ракет средней дальности.

По советско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американская армия не могла иметь ракеты с радиусом действия 500 - 5500 километров. За это время Китай разработал и произвел примерно две тысячи ракет средней дальности, включая баллистические ракеты "Дунфэн-21Д", которые называют убийцами авианосцев.

Чтобы сократить этот ракетный отрыв от Китая, США начали восстанавливать потенциал. 5 марта в ходе заседания военной комиссии Сената комендант корпуса морской пехоты США Дэвид Бергер (David Berger) раскрыл неожиданную информацию о том, что корпусу будут переданы "Томагавки".

Они известны благодаря операциям на суше в ходе Войны в Персидском заливе в 1991 году. Их запускают с крупных кораблей ВМС США. Тем не менее в 2023 году для нанесения ударов по китайским кораблям "Томагавками" начнут оснащать корпус морской пехоты, небольшие корабли которого отличаются высокой мобильностью.

В 2021 году начнутся поставки, в 2022 году проведут испытания и учения, а в 2023 году ракеты будут приняты на вооружение. В 2021 году будет закуплено 48 "Томагавков" на сумму 125 миллионов долларов. Ранее у американских войск не было противокорабельных ракет, однако теперь "Томагавки" будут противостоять китайским "Дунфэн-21Д".

Приоритет выше, чем у "Иджис Эшор" (Aegis Ashore)

Как сообщается, цель американских войск состоит в том, чтобы сформировать угрозу китайской армии в комбинации с аналогичными ракетами Японии и Тайваня.

По всей видимости, японские ракеты - это противокорабельные ракеты 12 типа, развернутые на базе сил самообороны в Миякодзима вместе с ракетами класса "земля-воздух". Радиус действия 12 типа - 100 с лишним километров, "Томагавков" - более 1600 километров. Есть вероятность, что Япония будет играть определенную роль в реализации американской стратегии.

Тем не менее верхушка командования американских войск считает, что и этого недостаточно. Стелс-бомбардировщики следующего поколения В-21, которые будут приняты на вооружение в 2025 году, планируется оснастить противокорабельными ракетами дальнего действия. Аналогичные ракеты уже начали устанавливать на истребители-бомбардировщики Boeing F/A-18E/F Super Hornet, а также бомбардировщики В-1.

Очевидно, что армия США отдает приоритет стратегии блокировки выдвижения китайских сил в западную часть Тихого океана на первой цепочке островов от Японии до Тайваня за счет укрепления потенциала ракет против китайских кораблей.

Более того, в феврале этого года Филиппины в одностороннем порядке разорвали соглашение о правовом положении американских войск (затем отложили это), поэтому из-за дестабилизации отношений с Филиппинами Вашингтон укрепляет взаимодействие с Японией и Тайванем.

Министр обороны Таро Коно объявил об отказе от проекта размещения "Иджис Эшор". В качестве причин он назвал только проблемы в области технологий и расходов. Тем не менее я не сомневаюсь, что также учитывалась и американская политика.

Очевидно, что японский министр понимал, что стратегия против ВМС КНР является приоритетной задачей для США. Следует считать, что теперь от Японии потребуется укрепление ракетных сил против китайских кораблей.

Американский авианосец на время покинул западную часть Тихого океана

Тем не менее практически одновременно с началом реализации новой американской стратегии против ВМС Китая американские ВМС накрыла эпидемия нового коронавируса. 24 марта стало известно, что заболело три члена команды американского атомного авианосца "Теодор Рузвельт". Затем заражение распространилось и дальше.

27 марта корабль зашел в порт Гуама и высадил примерно четыре тысячи человек, после чего покинул порт. В конечном итоге на авианосце заразилось более тысячи человек, и около двух месяцев корабль находился на Гуаме. Таким образом, с конца марта американские войска ограничили перемещения и другую деятельность для предотвращения эпидемии.

По данным на 19 июня, в американских ВМС заразилось 2850 человек. Всего в министерстве обороны число заболевших превысило 13 тысяч человек. "Теодор Рузвельт" вышел из Гуама 20 мая. До этого в западной части Тихого океана американские авианосцы отсутствовали.

В связи с этим в апреле китайские ВМС предприняли различные действия. 2 апреля в Южно-Китайском море корабль береговой охраны Китая близи Парасельских островов столкнулся с вьетнамским рыболовным судном, в результате чего последний затонул.

10 апреля китайские истребители и бомбардировщики провели учения: пролетели над проливом Баши со стороны Тайваня и вошли в западную часть Тихого океана. 11 апреля авианосец "Ляонин" прошел на юг между Окинавой и Миякодзима, а затем проплыл рядом с Тайванем.

28 апреля шесть китайских кораблей, включая "Ляонин", прошли в северном направлении в 80 километрах на юго-восток от Миякодзима. Это - первый случай прохождения в обоих направлениях между Окинавой и Миякодзима. Фактически в этот период зона от Южного до Восточно-Китайского морей находилась под контролем китайского авианосца.

В середине июня ВМС США направили в Тихоокеанский регион сразу три авианосца. "Рональд Рейган" с базы в Ёкосука и "Теодор Рузвельт" находились в районе Филиппин, а "Нимиц" - в восточной части Тихого океана. В очередной раз была продемонстрирована система быстрого реагирования американских сил.

Последний раз в Тихом океане развертывали сразу три авианосца в ноябре 2017 года, когда обострилась ситуация вокруг КНДР. Цель - в оказании давления на Китай. Тем не менее факт предоставления временной свободы китайским кораблям никуда не денется.

Рекордная череда появлений в территориальных водах Сенкаку

Китайские корабли береговой охраны продолжают входить в район Сенкаку. По данным на 23 июня, китайские суда появлялись 71 день подряд, включая прилегающую зону архипелага. После национализации Сенкаку в сентябре 2012 года этот рекорд постоянно обновляется. 8 мая произошел инцидент, во время которого китайские корабли "кружили" вокруг японского рыболовецкого судна. Растет число рыбаков, которые во избежание опасных ситуаций отказываются от промысла.

В 2018 году китайская береговая охрана вошла в состав Военного совета ЦК КПК. В военное время она будет подчиняться армии. Впечатляет укрупнение и милитаризация кораблей береговой охраны. Несколько раз в японские территориальные воды одновременно входило три корабля водоизмещением более трех тысяч тонн.

С учетом возможной агрессии на Тайване в будущем, возможно, цель Пекина заключается в проверке возможностей береговой охраны и военно-морских сил самообороны Японии. Поэтому китайские корабли входят в территориальные воды.

Также есть вероятность, что ВМС КНР уточняют время реагирования американских войск. США заявляют, что Сенкаку находится под управлением Японии, но не признают ее территориальные права.

ВМС США и военно-морские силы самообороны Японии проводят учения в Южно-Китайском море, однако вблизи Сенкаку маневры не организуются. Поэтому непонятно, как отреагирует американская армия, если что-то произойдет.

Более того, китайские подводные лодки также стали действовать намного активнее. Предположительно, 18 июня в прилегающей к острову Осима (префектура Кагосима) зоне в западном направлении проплыла китайская подводная лодка. Она не входила в территориальные воды Японии, поэтому береговая охрана задействована не была.

С января 2018 года в прилегающей зоне было зафиксировано восемь иностранных субмарин, в основном китайских. Несмотря на то, что появление китайского флота стало привычным делом, Министерство обороны Японии эффективных мер не принимает.

Россия испытывает противоспутниковые ракеты

Американская армия серьезно сократила свою деятельность: были приостановлены перемещения подразделений по всему миру и отменены учения с иностранными войсками. Тем временем в Европе и на Ближнем Востоке участились провокации.

15 апреля к американскому патрульному противолодочному самолету Р-8, пролетавшему по международной зоне над Средиземным морем, на опасно близкое расстояние - восемь метров - приблизился российский истребитель Су-35. 8 апреля два российских противолодочных самолета Ил-38 пролетели в зоне опознавания противовоздушной обороны вблизи Алеутских островов. По тревоге были подняты истребители ВВС США F-22.

Российские самолеты не отказались от опасных действий, например, сближения на восемь метров. На днях американская газета The New York Times сообщила, что российские космические войска испытали противоспутниковые ракеты.

Тем самым Россия показала, что она может разрушить американские спутники-шпионы и нарушить функционирование системы GPS. Кроме того, в тот же день 11 иранских кораблей Корпуса стражей исламской революции сблизились с шестью американскими военными судами в Персидском заливе. Они вели себя крайне провокационно: приближались примерно на девять метров к американским кораблям, которые вместе с вертолетами проводили учения в открытом море.

Добыча информации о вакцине при помощи кибератак

На фоне пандемии внимание мирового сообщества приковано к данным о вакцине. 13 мая ФБР и Агентство кибербезопасноти и инфраструктуры (CISA) предупредили, что исследовательские центры по covid-19 могут подвергнуться кибератакам со стороны Китая и других стран.

По их информации, китайские правительственные организации пытаются добыть ценные данные о здравоохранении и вакцинах, методах лечения, а также испытаниях. Точно неизвестно, какие именно действия предпринимают китайские органы, однако есть информация, что "они представляют глобальную угрозу для американских мер против нового коронавируса".

CISA конкретные страны не называет, однако наибольшую киберактивность проявляют Китай, Россия, Иран и КНДР. The New York Times сообщила, что информацию о вирусе также пытаются заполучить Южная Корея и Вьетнам. Это стало известно благодаря расследованию частной охранной компании.

Южная Корея нацелилась на ВОЗ, КНДР, Японию и США. Если информация о ее действиях против США и Японии подтвердится, это неизбежно выльется в дипломатическую проблему. Японии необходимо уточнить эту информацию.

Как сообщается, испытания вакцины успешны пока только на 6%; из 130 вакцин, находящихся в разработке, положительные результаты фиксируются только в восьми - девяти случаях. Если какая-то компания или исследовательский институт преуспеет в разработке вакцины, это принесет громадную прибыль и внесет вклад в государственное здравоохранение, поэтому используются любые средства, в том числе кибератаки.

Война или мир?

Приведет ли пандемия нового коронавируса и резкий экономический спад, вызванный ей, к мировой войне? Бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Мишель Флорной (Michèle Flournoy) (сейчас старший научный сотрудник Центра науки и международных отношений имени Белферов) выражает опасения: "Из-за снижения силы сдерживания США Китай может просчитаться в оценке". Она призывает предотвратить войну в Азии.

В свою очередь, профессор Массачусетского технологического института Барри Позен (Barry Posen) считает, что такая ситуация, наоборот, может укрепить мир. По его словам, зачастую страны от излишней самоуверенности начинают войны, но пессимизм, вызванный пандемией, должен способствовать миру.

Микио Харуна (Mikio Haruna)