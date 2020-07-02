Трамп: фейковая история о сговоре талибов и РФ нужна, чтобы нанести ущерб Республиканской партии и президенту США

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Сообщения СМИ о том, что РФ якобы предлагала движению "Талибан" (запрещено в России) убивать американцев в Афганистане за вознаграждение, является попыткой навредить Республиканской партии и лидеру США, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями; ее рассказали лишь за тем, чтобы навредить мне (Трампу - ИФ) и Республиканской партии", - написал он в Twitter.

"Секретный источник (этой информации - ИФ), наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман!" - добавил президент.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что якобы российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Авторы статьи, а затем и ряд других американских СМИ утверждали, что Трампу докладывали об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. В воскресенье Трамп написал в Twitter: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Статья The New York Times о том, что Россия якобы платила талибам за нападения на американских военных, "в конечном счете, сыграла на руку именно Москве", заявила во вторник представитель Белого дома Кейли Макэнани.

Между тем, министр обороны США Марк Эспер заявил, что в распоряжении Пентагона нет данных, которые подтверждали сообщения СМИ о сговоре между Россией и талибами.