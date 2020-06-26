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Gazeta Wyborcza (Польша): в военном отношении встреча Дуды с Трампом оказалась провалом

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Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Комментируя визит президента Дуды в Вашингтон, польский генерал назвал его результат даже не разочарованием, а полным провалом: никаких новых обещаний, в том числе о базе или переводе из Германии самолетов, не прозвучало, а прежние не получили подтверждения.

Интервью с генералом Ярославом Стружиком (Jarosław Stróżyk) - бывшим военным атташе в Вашингтоне и экс-заместителем главы разведки НАТО.

Gazeta Wyborcza: Встреча президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа вас разочаровала? Конкретики, связанной с военном тематикой, было мало.

Ярослав Стружик: Для внедрения некоторых решений нужно время, но сейчас со стороны президента Трампа мы услышали только политические заявления. Пентагон наверняка будет сопротивляться значительному сокращению численности американского контингента в Германии и затягивать вывод сил до ноябрьских президентских выборов. В любом случае, такое количество военных (а речь идет о 10 тысячах человек с семьями) мгновенно передислоцировать невозможно.

Польша услышала только об 1 тысяче военных, которые появятся на ее территории, но ведь об этом два президента договорились уже год назад. Говорить следует, скорее, не о чувстве разочарования, а о провале, ведь накануне встречи нам рассказывали о Форте Трамп, постоянной базе, переброске самолетов из Германии…

- Вы намекаете, что Пентагон заблокирует решение Трампа об ослаблении сил США в Европе?

- Определенно, да. По меньшей мере он постарается свести сокращение к минимуму. Понятно, что президенты Дуда и Трамп ведут сейчас избирательную кампанию, но нападки на Барака Обаму и "соню" Джо Байдена (так Трамп назвал на пресс-конференции своего потенциального конкурента в президентской гонке) выглядели неприятно. Напомню, что именно благодаря Обаме и его решениям 2016 года в Польше находятся сейчас 4 500 американских военных.

- Изменит ли Байден решение о силах США в Польше, если станет в ноябре победителем президентских выборов?

- Я думаю, что новая администрация, если она появится, не будет совершать радикальных шагов. В политическом плане она может, однако, "обидеться" на польское руководство за заигрывания с Трампом, а в результате, например, перевести часть военных обратно в Германию. Серьезное упущение, что наши власти не поддерживают хороших отношений с командой Байдена.

- Что должно быть для нас главным в отношениях с Вашингтоном?

- Я не исключаю перспективы перевода нескольких тысяч военных из Германии в течение нескольких лет, однако, в первую очередь мне недостает тесного сотрудничества в космической области, в сфере оборонной промышленности и стратегической разведки, передачи технологий польским компаниям, укрепления нашей системы противоракетной обороны.

- Вас не удивило, что президенты не упоминали на встрече о Редзиково, хотя именно там должна была появиться американская база системы ПРО?

- Меня уже ничто не удивляет. Эту базу планировалось открыть в 2018 году, но сейчас отставание от графика составляет четыре года. Мы в Польше обсуждаем Форт Трамп, наращивание американского присутствия в нашей стране, а администрация США не выполняет своих обязательств.


Роман Имельский (Roman Imielski)

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Страны
Германия
Польша
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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