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Военное обозрение

Борьба кланов в ВМС Украины: моряков из Крыма записывают в «российских шпионов»

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Источник изображения: topwar.ru

На неделе «доблестные» сотрудники СБУ изобличили очередного «российского шпиона». Им был назначен капитан второго ранга ВМС Украины Анатолий Люлько.

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Собственно, из украинских военно-морских офицеров, прибывших в 2014 году из Крыма, Люлько далеко не единственный «шпион». В шпионаже и прочих грехах подозревают их всех. А как же, ведь у них в Крыму осталось жилье, друзья, родня. А у некоторых даже жены и дети. И если верить источнику украинского издания, работающему в СБУ, на каждого из таких морских офицеров заведено подробное досье.

Хотя не исключен вариант, что тут играет роль и борьба кланов за «место под солнцем», ведь украинский военный флот невелик, а карьеру как-то делать надо. И если крымчане априори записаны в подозрительные, то конкуренты из «одесского» клана вполне могли бы этим воспользоваться и убрать «пришельцев» из Крыма с дороги.

Самое интересное, что «шпион» Люлько не только находился на свободе, но и продолжал какое-то время выполнять свои служебные обязанности на своем аварийно-спасательном судне «Александр Охрименко». Эта «посудина» только в 2019 году перешла в военный флот. А в прошлой жизни она называлась «Светломор-4» и находилась на балансе Черноморского морского пароходства. Устройство этого «чуда техники» и выполняемые им задачи трудно назвать секретными. Он был построен еще в 1987 году, и с тех пор пережил несколько крупных ремонтов.

В этом году, кроме Люлько, в шпионаже обвинили еще капитана первого ранга Гончаренко, тоже выходца из Крыма. Сейчас они оба находятся на свободе, правда, их временно отстранили от должностей и от доступа к гостайне. При этом со службы их не уволили, так что офицеры, как и раньше, получают положенное им жалование.

Это наводит на мысль, что доказательств против них у СБУ нет. Но это может быть сигналом для всех украинских морских офицеров, служивших в 2014 году в Крыму и не пожелавших переходить в ВМФ России. Им явно намекают, что если они не уволятся сами, освободив место молодым, то их тоже сделают «российскими шпионами».

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Россия
Украина
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