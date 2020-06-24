На Украине раскрыли попытку России поменять курс «уничтожителя» Крымского моста

Россия пыталась противодействовать проведению последних летных испытаний новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», сообщает Defense Express, ссылаясь на заявление представителей конструкторского бюро «Луч», разработавшего оружие.

В публикации информационно-консалтингового агентства утверждается, что российская сторона задействовала средства радиоэлектронной борьбы, которые должны были изменить курс ракеты (уменьшить точность попадания в цель) или, вероятно, могли собирать радиолокационные данные о новом оружии.

Согласно Defense Express, попытки российской стороны помешать испытаниям украинской ракеты не увенчались успехом.

В июне крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью, в ходе которых была успешно уничтожена заданная цель. В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами».

В мае ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели. В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.

В феврале того же года The National Interest написал, что в случае успеха «Нептун» станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.