Украина показала «боевое» применение «уничтожителя» Крымского моста

Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью, в ходе которых была успешно уничтожена заданная цель. Соответствующее видео в Facebook опубликовало Defense Express.

В сообщении информационно-консалтингового агентства говорится, что пораженная цель находилась на расстоянии 80 километров от места пуска ракеты. Defense Express пишет, что за испытаниями комплекса следила российская сторона, которая средствами радиоэлектронной борьбы пыталась подавить работу системы управления и наведения ракеты.

Агентство напоминает, что после завершения госиспытаний наземной версии оружия последует создание воздушной и морской. В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами».

В мае ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели. В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.

В феврале того же года The National Interest написал, что в случае успеха «Нептун» станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.