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Названо оптимальное направление для удара США по России

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Источник изображения: Фото: Kenny Holston / Reuters

Оптимальным направлением для совершения Соединенными Штатами удара по России является арктическое, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — уверен специалист.

По его словам, высокая плотность систем противовоздушной обороны (ПВО) СССР и стран Варшавского договора не позволяла американским бомбардировщикам проникнуть через Европу на Урал. «Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны», — отметил эксперт.

Шурыгин уверен, что участившиеся полеты американской стратегический авиации в Арктике позволяют предположить, что таким образом Военно-воздушные силы США повышают уровень своей боевой подготовки. Эксперт заверил, что у российской стороны есть ответы на подобные действия Соединенных Штатов.

В июне в Defense Express заявили, что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» область воздушного пространства.

Бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил России, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, комментируя это, отметил, что системы противовоздушной обороны страны способны сбивать до 90 процентов целей, включая дальние бомбардировщики.

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