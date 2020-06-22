Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко проверил ход выполнения ГОЗ предприятиями ОПК в Ижевске и Казани

ЦАМТО, 19 июня. В рамках проверки хода выполнения ГОЗ предприятиями ОПК замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 19 июня в Ижевске посетил Концерн "Калашников" и Ижевский электромеханический завод "Купол", а также обособленное подразделение Уральского завода гражданской авиации в Казани.

Во время совещания на Концерне "Калашников" заместитель главы военного ведомства отметил, что в результате совершенствования производственной базы предприятия, внедрения новых технологических процессов и автоматизации производства концерн досрочно выполнил обязательства по выполнению гособоронзаказа за 2019 год.

В ходе поездки на Ижевский электромеханический завод "Купол" Алексей Криворучко ознакомился с производством твердотельных волновых гироскопов в интересах Минобороны России, а также провел совещание, посвященное созданию перспективных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней и малой дальности.

"По состоянию на сегодняшний день у нас с предприятием заключены контракты на поставку ЗРК "Тор-М2", которые позволят стабильно загрузить предприятие до 2027 года включительно", – заявил замминистра обороны.

Алексей Криворучко также сообщил, что в 2019 году предприятием поставлена вся продукция, запланированная государственным оборонным заказом, часть из которой была отгружена со значительным опережением сроков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.