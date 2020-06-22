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В России подтвердили способность достичь любого дна

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба ФПИ

Испытания автономного необитаемого подводного аппарата «Витязь-Д» подтвердили технологическую независимость России в способности работать во всем эшелоне глубин, сообщил РИА Новости заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований, кандидат военных наук Виктор Литвиненко.

По его словам, «Витязь-Д» способен выдерживать давление, характерное для придонных глубин 13 километров, на которых аппарат способен барражировать на расстояния до 100 километров. Основу силовой установки беспилотника составлет электрический двигатель, способный подзаряжаться от обычной сети. «Можем опуститься на любую глубину в любой точке Мирового океана», — заявил специалист.

«Ученые с его помощью смогут подробно исследовать геофизические параметры недосягаемых глубин Мирового океана, разрез дна, шельф, состояние и движение тектонических плит, течений, соленость воды и другие необходимые данные, исследовать живые организмы предельных глубин», — добавил Литвиненко.

Кандидат военных наук добавил, что «Витязь-Д» может представлять интерес для Минобороны России.

В мае в польском издании Defence24 отметили, что «Витязь-Д» является уникальным аппаратом, которым Россия действительно может похвастаться.

8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени «Витязь-Д» совершил погружение на дно Марианской впадины, достигнув глубины 10 028 метров. Нахождение аппарата под водой продолжалось более трех часов.

В декабре 2019 года президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков отметил, что подобные батискафы необходимы, в частности, для определения расчетной дальности обнаружения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок, а также скрытого обнаружения и изучения расположенных на дне объектов военного назначения с целью их уничтожения при необходимости.

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