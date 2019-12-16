Россию заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США

Россию заподозрили в желании взломать Марианскую впадину и уничтожить Соединенные Штаты. ""Кузькина мать — 2:" Кремль взломает дно Марианской впадины и обрушит цунами на США" — с таким заголовком вышла публикация в "Свободной Прессе", посвященная анонсированным в декабре, согласно ТАСС, планам Минобороны России по строительству батискафа для погружения на дно Марианской впадины.

Комментируя планы военного ведомства, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1 ранга Константин Сивков отметил, что подобные батискафы необходимы, в частности, для определения расчетной дальности обнаружения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок, а также скрытого обнаружения и изучения расположенных на дне объектов военного назначения с целью их уничтожения при необходимости.

Доктор военных наук указал на то, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту". "Приоритетным для батискафа, по всей видимости, станет изучение этого стыка. Чтобы затем — в перспективе — использовать особенности строения дна Марианской впадины в военных целях", — сказал президент Академии геополитических проблем.

Согласно "Фонтанке", целью миссии Минобороны России по погружению на дно Марианской впадины станет установка там экс-сенатором и полярником Артуром Чилингаровым и путешественником-священником Федором Конюховым флага страны и православного креста.

В октябре 2018 года Сивков для уничтожения США предложил сбросить на Йеллоустоунский супервулкан или разломы тихоокеанского побережья ядерные боеприпасы гиперкалибра (более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте).

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину почти 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане. За всю историю на дно впадины опускались всего четыре человека.