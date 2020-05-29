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В Польше признали уникальность российского «Витязя»

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Глубоководный беспилотник «Витязь-Д»
Глубоководный беспилотник «Витязь-Д».
Источник изображения: Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» является уникальным, и Россия действительно может похвастаться им, пишет Defence24.

Польское издание отмечает, что спуском «Витязя-Д» на дно Марианской впадины страна достойно отметила День Победы, а аппаратами подобного рода в настоящее время, кроме России, располагает лишь Япония (речь о беспилотнике Automatic Bottom Inspection and Sampling Mobile).

Defence24 отмечает выдающиеся технические характеристики «Витязя-Д», позволяющие беспилотнику погружаться на глубину более 10 километров, однако отмечает, что данный аппарат мог быть создан с использованием не только российских, но и заимствованных западных технологий. Издание подчеркивает, что успех беспилотника можно объяснить заинтересованностью в нем как военных, так и гражданских, поскольку такой аппарат можно использовать в целях разведки полезных ископаемых на морском дне.

8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени «Витязь-Д» совершил погружение на дно Марианской впадины, достигнув глубины 10 028 метров. Нахождение аппарата под водой продолжалось более трех часов.

В декабре 2019 года президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков отметил, что подобные батискафы необходимы, в частности, для определения расчетной дальности обнаружения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок, а также скрытого обнаружения и изучения расположенных на дне объектов военного назначения с целью их уничтожения при необходимости. «Приоритетным для батискафа, по всей видимости, станет изучение этого стыка. Чтобы затем — в перспективе — использовать особенности строения дна Марианской впадины в военных целях», — сказал президент Академии геополитических проблем о целях спуска «Витязя-Д».

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Страны
Польша
Россия
Япония
Проекты
2020-й год
БПЛА
НПА
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