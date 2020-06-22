Оригинал взят у коллеги dambiev в В состав ВМС НОАК с начала года вошло девять корветов проекта 056

18 июня 2020 года на военно-морской базе ВМС НОАК в Сямыне (провинция Фуцзян) прошла церемония ввода в состав ВМС НОАК нового корвета проекта 056А "Цзиндэчжэнь" (бортовой номер 617).

Всего с начала 2020 года в состав ВМС НОАК вошло девять боевых надводных кораблей данного типа. Теперь. по официальным данным, китайский военно-морской флот располагает 57 корветами проекта 056.

Корветы проекта 056 предназначены для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны, эскорта, противолодочной и противокорабельной борьбы, защиты рыболовства, а также для замены нескольких типов сторожевых кораблей и части устаревших фрегатов проекта 053H класса "Цзянху I". Хотя их строительство началось в 2012 году, флот кораблей проекта 056 уже является одним из самых многочисленных в составе ВМС НОАК. В настоящее время в состав ВМС НОАК приняты 57 корветов проекта 056 и 56А (противолодочное исполнение) и еще 3 единицы находятся на различных этапах строительства. Средний темп поставки корветов составляет один корабль каждые шесть недель. Строительство корветов этого типа одновременно осуществляется на четырех судостроительных предприятиях: Hudong-Zhonghua в Шанхае, Huangpu Shipyard в Гуанчжоу, Liaonan Shipyard в Даляне, Wuchang Shipyard в Ухане.

Корвет проекта 056А 六安 / "Луань" (бортовой номер 611). Принят в состав ВМС НОАК в январе 2020 года.

Корвет проекта 056А 聊城 / "Ляочэн" (бортовой номер 608) вошел в состав ВМС НОАК в январе 2020 года.

Корвет проекта 056 孝感 / "Сяогань" (бортовой номер 615) Вошел в состав ВМС НОАК в начале этого года.

Корвет проекта 056 (бортовой номер 616). Название неизвестно. Принят в состав ВМС НОАКв начале этого года

Еще четверка корветов проекта 056, сданных в этом году ВМС НОАК.