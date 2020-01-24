Войти
Военное обозрение

Китай демонстрирует впечатляющие темпы ввода в строй боевых кораблей

190
0
0

Источник изображения: скрин видео

Китай демонстрирует впечатляющие темпы ввода в строй боевых кораблей. Как сообщают китайские СМИ, только за первые две декады 2020 года ВМФ НОАК получили четыре новых корвета и два эсминца.

Первыми новыми кораблями в 2020 году стали два корвета проекта 056А: пятьдесят первый по счету Ganzhou (бортовой номер 620) и пятьдесят второй по счету Panzhihua (бортовой номер 621), введенных в состав Военно-морских сил НОАК. Торжественная церемония ввода в состав Южного флота обоих кораблей прошла 10 января на военно-морской базе в Гуанчжоу.

Через два дня, 12 января, в состав китайского флота вошел первый эсминец проекта 055 Nanchang ("Наньчан", бортовой номер "101"). Торжественная церемония состоялась на главной военно-морской базе Северного флота ВМС НОАК в Цинадо .

Также, 12 января 2020 года на военно-морской базе Восточного флота ВМС НОАК в Чжоушане прошла церемония ввода в состав китайского военно-морского флота первого модернизированного эсминца проекта 052DG Zibo (Цзыбо, бортовой номер 156) - аналога американских эсминцев с Aegis.

Через шесть дней, 18 января 2020 года был передан в состав ВМС НОАК корвет проекта 056А Luan (бортовой номер 611). Торжественная церемония ввода корабля в состав Восточного флота прошла в Шанхае, где корабль был и построен на верфи Hudong-Zhonghua.

И, наконец, 19 января 2020 года китайский флот пополнился еще одним корветом проекта 056А Liaocheng (бортовой номер 608). Торжественная церемония прошла на верфи в Даляне, где был построен корабль.

Как ранее сообщалось, всего за 2019 год китайские судостроители в целом спустили на воду 23 надводных корабля в интересах ВМС НОАК. Из них: 1 универсальный десантный корабль проекта 075, 1 десантный вертолетный корабль-док проекта 071, 2 эсминца проекта 055, 7 эсминцев проекта 052D, 12 корветов проекта 056.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
052D
Иджис
Проекты
2020-й год
СФ
Тип-056
Похожие новости
14.01.2020
Головной большой китайский эсминец проекта 055 введен в строй
21.08.2019
"Шаньдун" поднимает волну
24.10.2017
Новая Великая китайская стена
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
18.09.2012
Военно-морская мощь Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 00:20
  • 15
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 24.01 00:05
  • 7
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 23.01 23:34
  • 21
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 23.01 23:19
  • 1
Ядерный зонтик: как модернизируют ПРО Москвы
  • 23.01 22:53
  • 1
Новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время
  • 23.01 22:47
  • 24
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 23.01 22:37
  • 8
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 23.01 21:30
  • 19
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 23.01 21:13
  • 47
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 23.01 19:49
  • 1971
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.01 18:26
  • 72
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 23.01 17:30
  • 2
Агрессивность американских военных на северо-востоке Сирии нарастает
  • 23.01 17:24
  • 285
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.01 17:02
  • 1
«Абрамсы» форсируют Атлантику
  • 23.01 16:59
  • 3
Jyllands-Posten (Дания): Украина должна быть в ЕС и НАТО. Все остальное будет на руку Путину