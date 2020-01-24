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Китай демонстрирует впечатляющие темпы ввода в строй боевых кораблей. Как сообщают китайские СМИ, только за первые две декады 2020 года ВМФ НОАК получили четыре новых корвета и два эсминца.

Первыми новыми кораблями в 2020 году стали два корвета проекта 056А: пятьдесят первый по счету Ganzhou (бортовой номер 620) и пятьдесят второй по счету Panzhihua (бортовой номер 621), введенных в состав Военно-морских сил НОАК. Торжественная церемония ввода в состав Южного флота обоих кораблей прошла 10 января на военно-морской базе в Гуанчжоу.

Через два дня, 12 января, в состав китайского флота вошел первый эсминец проекта 055 Nanchang ("Наньчан", бортовой номер "101"). Торжественная церемония состоялась на главной военно-морской базе Северного флота ВМС НОАК в Цинадо .

Также, 12 января 2020 года на военно-морской базе Восточного флота ВМС НОАК в Чжоушане прошла церемония ввода в состав китайского военно-морского флота первого модернизированного эсминца проекта 052DG Zibo (Цзыбо, бортовой номер 156) - аналога американских эсминцев с Aegis.

Через шесть дней, 18 января 2020 года был передан в состав ВМС НОАК корвет проекта 056А Luan (бортовой номер 611). Торжественная церемония ввода корабля в состав Восточного флота прошла в Шанхае, где корабль был и построен на верфи Hudong-Zhonghua.

И, наконец, 19 января 2020 года китайский флот пополнился еще одним корветом проекта 056А Liaocheng (бортовой номер 608). Торжественная церемония прошла на верфи в Даляне, где был построен корабль.

Как ранее сообщалось, всего за 2019 год китайские судостроители в целом спустили на воду 23 надводных корабля в интересах ВМС НОАК. Из них: 1 универсальный десантный корабль проекта 075, 1 десантный вертолетный корабль-док проекта 071, 2 эсминца проекта 055, 7 эсминцев проекта 052D, 12 корветов проекта 056.