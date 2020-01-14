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Головной большой китайский эсминец проекта 055 введен в строй

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Торжественная церемония ввода в состав ВМС НОАК головного эсминца проекта 055 "Nanchang"

12 января 2020 года на главной военно-морской базе Северного флота ВМС НОАК в Цинадо прошла торжественная церемония ввода в состав китайского военно-морского флота первого эсминца проекта 055 Nanchang ( 南昌 , "Наньчан", бортовой номер "101").

Головной эсминец проекта 055 Nanchang был спущен на воду в Шанхае 28 июня 2017 года . 26 декабря 2019 года на верфи в Даляне прошла церемония спуска на воду шестого эсминца проекта 055.

Эсминцы данного проекта являются самыми крупными строящимися сейчас в мире неавианесущими эскортными надводными боевыми кораблями, имея оценочное полное водоизмещение около 13 тысяч тонн и длину 180 метров. Эсминцы проекта 055 будут оснащены универсальными вертикальными пусковыми установками со 112 ячейками для ракет различного назначения.

Также, 12 января 2020 года на военно-морской базе Восточного флота ВМС НОАК в Чжоушане прошла церемония ввода в состав китайского военно-морского флота первого модернизированного эсминца проекта 052DG Zibo (淄博 , Цзыбо, бортовой номер 156) - аналога американских эсминцев с Aegis.

А 10 января 2020 года на военно-морской базе в Гуанчжоу прошла торжественная церемония ввода в состав Южного флота ВМС НОАК двух корветов проекта 056А, пятьдесят первого по счету Ganzhou (бортовой номер 620) и пятьдесят второго по счету Panzhihua (бортовой номер 621).

Итогго за 2 дня ВМС НОАК пополнились двумя эсминцами и двумя корветами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Иджис
Проекты
2020-й год
СФ
Тип-056
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