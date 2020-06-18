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Интерфакс-АВН

Истребители Су-35 и МиГ-31 прикрывали бомбардировщики Ту-95МС на ряде участков при патрулировании у границ с США

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: tass.ru

Согласно опубликованным кадрам, США поднимали не менее двух F-22

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-35 и МиГ-31 были задействованы при патрулировании стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС территории у границ с США, сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Выполнение поставленных задач на наиболее сложных этапах маршрутного задания обеспечивала истребительная авиация самолетами Су-35 и МиГ-31"- заявил Кобылаш журналистам в среду.

По его словам, весь полет также контролировался также воздушными и наземными радиолокационными постами.

Согласно опубликованным Минобороны РФ кадрам полета, к Ту-95МС приближались не менее двух американских истребителей F-22.

Как ранее сообщалось, российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование в районе Чукотки и Охотского моря, американцы поднимали истребители F-22 на сопровождение.

"Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана", - заявили в российском военном ведомстве в среду.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", - заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что продолжительность полета составила около 11 часов.

В ведомстве заявили, что взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.

"Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало 10 июня о полете четырех Ту-95МС над Чукотским, Беринговым и Охотским морями и северной частью Тихого океана. Тогда США также поднимали на "перехват" истребители F-22.

15 июня Россия подняла истребители Су-27 для "перехвата" над Балтикой стратегических бомбардировщиков В-52H США и самолетов-разведчиков НАТО

Су-35 - сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

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