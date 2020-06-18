Россия приготовит Су-57 для Африки

«Сухой» приготовился наладить серийное производство экспортного истребителя Су-57, говорится в отчете компании за 2019 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Перспективы общества на рынке боевой авиационной техники в долгосрочном периоде связаны с серийным производством Су-57 (ПАК ФА, Т-50) и его экспортной версии, а также выходом на рынок беспилотных авиационных комплексов», — отмечается в документе.

В нем же говорится, что Су-57 находится «на завершающей стадии испытаний». Потенциальными покупателями продукции «Сухого» называются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным образцом данного самолета.

Тогда же в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

В сентябре того же года Минобороны России показало ролик совместного полета Су-57 и беспилотника «Охотник».

В июне 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что экспорт Су-57 возможен только после его принятия на вооружение.