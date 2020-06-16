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ЦАМТО

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО в Белгородской области получили радиостанции шестого поколения "Азарт"

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Р-187П1 Азарт
Радиостанция Р-187П1 Азарт.
Источник изображения: trcvr.ru

ЦАМТО, 15 июня. Подразделения Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа, дислоцированной в Белгородской области, получили на вооружение партию радиостанций шестого поколения Р-187П1 "Азарт".

Радиостанции шестого поколения "Азарт" предназначены для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями. Они совместимы с радиосредствами предыдущего поколения, настраиваются практически на любую полосу частот и способны действовать в сотовых сетях.

Особенностью новых радиостанций станет возможность определять координаты ГЛОНАСС/GPS с точностью до 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте, что позволит повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения различных задач.

Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет от 6 до 12 часов. "Азарт" обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/с.

Всего около 100 комплектов связи поступило на вооружение для формирования новых подразделений, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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