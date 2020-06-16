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ЦАМТО

Появление у потенциального противника новых средств воздушного нападения требует адекватного развития войсковой ПВО

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Источник изображения: lenta.ru

ЦАМТО, 15 июня. Появление у потенциального противника гиперзвукового оружия, сложных баллистических целей, самоорганизующихся микро-БПЛА, новых видов электронных и оптических помех требует адекватного развития системы вооружения войсковой ПВО.

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

По его словам, "учитывая изложенное, для формирования образа перспективной системы вооружения войсковой ПВО и разработки технических требований к образцам вооружения выполняется ряд научных и исследовательских работ".

А.Леонов сообщил, что "по их результатам будут сформированы требования к единой перспективной системе вооружения войсковой ПВО и выданы задания по разработке унифицированных средств автоматизированного управления, разведки воздушного противника, огневых средств, основанных на единых программно-аппаратных комплексах и использующих модульный принцип построения. Это позволит разработать новые средства ПВО, которые в разы будут превосходить по своим ТТХ современные образцы и эффективно противодействовать им".

В интервью журналу "Национальная оборона" А.Леонов отметил, что "с 2014 года на вооружение войсковой ПВО поступает новейшая модификация зенитной ракетной системы дальнего действия С-300В4. В системе существенно усилены боевые, разведывательные и огневые возможности противоракетной составляющей, а также увеличены зоны поражения авиационных средств".

ЗРС С-300В4 обеспечивает поражение:

- баллистических ракет, стартующих с дальности до 2500 км и летящих со скоростями свыше 4000 м/с;

- поражение аэродинамических целей на дальностях более 350 км и высотах свыше 30 км.

Возможности системы позволяют поражать баллистические и гиперзвуковые летательные аппараты в заатмосферной зоне.

На сегодня только Россия (ЗРС С-300В4 наземного базирования) и США (ЗРС Aegis морского базирования и противоракетного комплекса THAAD наземного базирования) имеют гиперзвуковые ракеты-перехватчики с газодинамическим управлением.

"Таким образом, в настоящее время войска ПВО Сухопутных войск, в целом, способны бороться с данным типом целей в ходе прикрытия группировок войск при соблюдении ряда условия, основным из которых является своевременное обнаружение СВН противника", – подчеркнул А.Леонов.

Полностью интервью начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова опубликовано в журнале "Национальная оборона" №6.

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