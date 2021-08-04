Видали мы ваши «Стелсы»!

От ЗРС С-500 «Прометей» не скроется ни одна цель

Как сообщили информационные агентства, недавно расчет новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» выполнил испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. По данным средств объективного контроля, мишень поражена. Боевая работа подтвердила высокие ТТХ и надежность российской техники ПВО. После завершения полного цикла тестирования предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

ЗРС С-500 «Прометей» разработана концерном воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и представляет пятое поколение средств противовоздушной и противоракетной обороны. Почти все данные о «Прометее» закрыты, но некоторые характеристики вооружения все же можно найти в российских и зарубежных СМИ.

Борьба с гиперзвуком

Главная особенность системы – она способна поражать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели. В «Прометее» использована хорошо проверенная временем архитектура построения ЗРК С-300В («Антей-2500»). Напомню, что «Антей» имеет в своем составе две части – противосамолетную и противоракетную. По сути, это два комплекса, объединенные в один – с командным пунктом, средствами разведки и целеуказания.

Говоря о боевом назначении ЗРС С-500, начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Сергей Бабаков в одном из интервью заявил: «Основная задача комплекса – уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории полета. Кроме того, С-500 способна уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и БЛА». Заложенные в ней характеристики позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует.

По информации отечественных СМИ, ЗРС С-500 включает:

“Разработка С-500 серьезно угрожает авторитету американского мобильного комплекса противоракетной обороны THAAD, который предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет и долгое время считался единственным в своем классе”

а) средства управления: пункт боевого управления 85Ж6-1; РЛС дальнего обнаружения 60К6;

б) модуль ПВО: командный пункт 55К6МА; РЛС 91Н6АМ; пусковые установки 51П6М; зенитные управляемые ракеты 40Н6М;

в) модуль ПРО: пункт боевого управления 85Ж6-2; РЛС 76Т6; РЛС 77Т6 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР); пусковые установки 77П6; противоракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1.

Все элементы комплекса мобильны, их можно перевозить железнодорожным и водным транспортом, а также самолетами ВТА. Благодаря современным вычислительным средствам и новым ракетам основной режим работы ЗРС С-500 автоматический. Операторы лишь контролируют процесс. Широкое использование компьютеров с элементами искусственного интеллекта обеспечивает высокую вероятность уничтожения различных типов целей в условиях массированного налета и в сложной помеховой обстановке.

Китайское интернет-издание Zhongguo Junwang утверждает, что комплекс С-500 «Прометей» по сравнению с отечественными предшественниками, а также ЗРК производства США имеет три основных преимущества.

Первое – возможность использовать различные типы ракет. Перехват баллистических целей осуществляется с помощью ракет 77Н6-Н с высотой поражения целей до 70 километров и точностью наведения около трех метров. Военные эксперты из Поднебесной считают, что боевая часть ЗУР 77Н6-Н осколочно-фугасная. При высокой точности это позволяет сделать ракету относительно дешевой. В случае необходимости может быть использована специальная БЧ.

Американское издание The National Interest, в свою очередь, полагает, что противоракета 77Н6-Н1 способна уничтожать боевые блоки МБР путем кинетического перехвата. Прямое попадание гарантированно разрушает ядерную боеголовку и полностью исключает ее случайный подрыв.

Для борьбы с аэробаллистическими целями комплекс С-500 может применять уже проверенные временем пять типов ракет, разработанных еще для ЗРК С-300ПМУ2 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Среди них 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6ЕЗ, 40Н6Е и 9М96Е/9М96Е2. По официальным данным, дальность поражения ЗУР 40Н6Е составляет для аэродинамических целей – до 380 километров и для баллистических – до 15 километров, высота – от 10 метров до 35 километров. Средняя скорость полета – 1190 метров в секунду. Важное достоинство ракет 40Н6Е и 9М96Е/9М96Е2 – активная головка самонаведения, благодаря которой реализуется принцип «выстрелил – забыл». Кроме того, специально для ЗРС «Прометей» создана ракета 40Н6М. По данным The National Interest, на испытательных стрельбах она поразила цель на расстоянии 553 километра.

Второе преимущество ЗРС С-500 – радиолокационные средства, отличающиеся высокой мощностью, точностью, защищенностью от помех, надежностью и высоким уровнем автоматизации. Совместное применение различных типов РЛС обеспечивает надежный обзор воздушного пространства во всех диапазонах дальностей и высот.

Согласно зарубежным источникам, комплекс может включать в себя сразу несколько специализированных РЛС, в том числе от ЗРК С-400 «Триумф». Среди них:

РЛС управления огнем 77T6 (с АФАР);

многофункциональная радиолокационная система управления стрельбой 76Т6;

обзорная РЛС S-диапазона 91Н6E (радиолокационный комплекс обнаружения, используется на командном пункте ЗРК С-400 «Триумф»);

трехкоординатная станция C-диапазона 96Л6Е (всевысотный обнаружитель, применяется в ЗРК С-400 «Триумф»).

В конце апреля 2021 года на вооружение Российской армии принята РЛС «Енисей». По мнению ряда военных экспертов, станция предназначена для работы в том числе и в составе ЗРС С-500 «Прометей». Она оснащена активной фазированной антенной решеткой и является полностью цифровой, что делает процесс боевой работы полностью автоматизированным. Оператор лишь контролирует функционирование аппаратуры. Дальность обнаружения целей превышает 600, а по высоте – более ста километров. «Енисей» может вести радиолокационную разведку как в активном режиме, с выходом в эфир, так и в пассивном, работая только на прием. Отсутствие излучения усложняет противнику обнаружение станции, а также применение против нее противорадиолокационных ракет. Благодаря наличию выносных постов «Енисей» может успешно противостоять постановщикам активных помех и за считаные секунды методом триангуляции определять их точные координаты. Кроме того, РЛС способна успешно бороться с так называемыми «эхо-ангелами» – атмосферными явлениями, создающими иллюзию целей. В отличие от других современных станций РЛС «Енисей» работает также в выбранном секторе. Секторный режим предназначен для сканирования воздушного пространства на большой дальности. Он обеспечивает высокую точность, что крайне важно при обнаружении БР и гиперзвуковых целей. Необходимость наличия такого режима работы в свое время показала война во Вьетнаме. Благодаря отсутствию излучения в сторону противорадиолокационной ракеты (ПРР) и наличию дублирующего источника сигнала удавалось увести ПРР от работающей в эфире станции на ложную позицию.

Добавим, что РЛС «Енисей» оснащена системой государственного опознавания и связана с единой системой управления воздушным движением. Станция способна быстро и точно определить принадлежность того или иного гражданского борта, выдать его характеристики. «Енисей» отличается высокой мобильностью, время его свертывания и развертывания составляет пять минут.

Третье преимущество С-500 «Прометей» – уникальная система управления. В нее входят пункт боевого управления 55К6МА и пункты боевого управления 85Ж6-1 и 85Ж6-2. Комплексный подход дает возможность полностью автоматизировать процесс обнаружения, сопровождения и опознавания целей, а также осуществлять пуск ракет и их наведение без участия человека, но под его контролем. Встроенная АСУ обеспечивает сопряжение «Прометея» с другими типами ЗРК. С-500 способен взаимодействовать с зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф», С-350 «Витязь», С-300ПМУ2 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С1». В результате возникает единая полностью автоматизированная глубокоэшелонированная противоракетная и противовоздушная оборона, способная, подобно куполу, прикрыть административные центры, города-миллионники, важные промышленные и военные объекты.

Запас прочности

Ряд зарубежных экспертов полагают, что С-500 «Прометей» при необходимости может быть интегрирован в систему ПРО центрального промышленного района А-235 «Нудоль».

Благодаря своим преимуществам система способна:

а) поражать цели:

в режиме противоракетной обороны – на дальности до 500 километров;

в режиме ПВО – на дальности до 400 километров;

б) обнаруживать аэродинамические цели на дальности до 700 километров, малозаметные цели – на дальности 400 километров;

в) одновременно засекать и уничтожать до 10 баллистических гиперзвуковых целей, летящих со скоростью от пяти километров в секунду (18 000 километров в час) до семи километров в секунду (25 000 километров в час);

г) уничтожать гиперзвуковые КР и другие воздушные цели, летящие со скоростью более 5 Махов;

д) поражать космические аппараты на низких орбитах на высотах от 180 до 200 километров;

е) обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты с дальностью пуска 3500 километров;

ж) обнаруживать цели на дальности 3000 километров, а также цели с ЭПР 0,1 квадратных метра на дальности 1300 километров.

Время отклика системы (скорость реакции) составляет от трех до четырех секунд, что, по мнению ряда военных экспертов, быстрее, чем у ЗРК С-400.

Открытая архитектура комплекса предусматривает большой модернизационный ресурс, благодаря чему «Прометей» сможет оставаться на вооружении 25 лет.

Уникальные возможности ЗРС позволяют поражать запущенные с гиперзвуковых самолетов военные спутники, в том числе с космическим оружием на борту, а также орбитальные платформы и ударные гиперзвуковые беспилотники. ЗРС «Прометей» способна обнаруживать, сопровождать и поражать самолеты, изготовленные по стелс-технологии: F-35 Lightning II, F-22 Raptor, а также стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider.

ЗРС С-500 оснащена собственными средствами РЭБ шестого поколения. Они в состоянии эффективно подавлять работу электроники на различных летательных аппаратах противника.

В 2018 году в Твери на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова началась подготовка курсантов по специальностям, связанным с эксплуатацией и применением зенитного ракетного комплекса С-500.

В апреле 2021-го российские СМИ сообщили, что Минобороны России формирует боевые расчеты для комплексов «Прометей».

Китайское издание Sina утверждает, что разработка С-500 серьезно угрожает авторитету американского мобильного комплекса противоракетной обороны THAAD, который предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет и долгое время считался единственным в своем классе. На сегодняшний день ЗРС С-500 уже превосходит THAAD по возможностям обнаружения и перехвата баллистических ракет в 1,5–2 раза.

И последнее. По мнению другого авторитетного немецкого издания Focus, создав ЗРС С-500 «Прометей», Россия опередила США и другие западные страны в ПРО-ПВО на 15–20 лет.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (892) за 3 августа 2021 года