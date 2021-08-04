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Военно-промышленный курьер

Видали мы ваши «Стелсы»!

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Источник изображения: Фото: productcenter.ru

От ЗРС С-500 «Прометей» не скроется ни одна цель

Как сообщили информационные агентства, недавно расчет новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» выполнил испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. По данным средств объективного контроля, мишень поражена. Боевая работа подтвердила высокие ТТХ и надежность российской техники ПВО. После завершения полного цикла тестирования предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

ЗРС С-500 «Прометей» разработана концерном воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и представляет пятое поколение средств противовоздушной и противоракетной обороны. Почти все данные о «Прометее» закрыты, но некоторые характеристики вооружения все же можно найти в российских и зарубежных СМИ.

Борьба с гиперзвуком

Главная особенность системы – она способна поражать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели. В «Прометее» использована хорошо проверенная временем архитектура построения ЗРК С-300В («Антей-2500»). Напомню, что «Антей» имеет в своем составе две части – противосамолетную и противоракетную. По сути, это два комплекса, объединенные в один – с командным пунктом, средствами разведки и целеуказания.

Говоря о боевом назначении ЗРС С-500, начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Сергей Бабаков в одном из интервью заявил: «Основная задача комплекса – уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории полета. Кроме того, С-500 способна уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и БЛА». Заложенные в ней характеристики позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует.

По информации отечественных СМИ, ЗРС С-500 включает:

“Разработка С-500 серьезно угрожает авторитету американского мобильного комплекса противоракетной обороны THAAD, который предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет и долгое время считался единственным в своем классе”

а) средства управления: пункт боевого управления 85Ж6-1; РЛС дальнего обнаружения 60К6;

б) модуль ПВО: командный пункт 55К6МА; РЛС 91Н6АМ; пусковые установки 51П6М; зенитные управляемые ракеты 40Н6М;

в) модуль ПРО: пункт боевого управления 85Ж6-2; РЛС 76Т6; РЛС 77Т6 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР); пусковые установки 77П6; противоракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1.

Все элементы комплекса мобильны, их можно перевозить железнодорожным и водным транспортом, а также самолетами ВТА. Благодаря современным вычислительным средствам и новым ракетам основной режим работы ЗРС С-500 автоматический. Операторы лишь контролируют процесс. Широкое использование компьютеров с элементами искусственного интеллекта обеспечивает высокую вероятность уничтожения различных типов целей в условиях массированного налета и в сложной помеховой обстановке.

Китайское интернет-издание Zhongguo Junwang утверждает, что комплекс С-500 «Прометей» по сравнению с отечественными предшественниками, а также ЗРК производства США имеет три основных преимущества.

Первое – возможность использовать различные типы ракет. Перехват баллистических целей осуществляется с помощью ракет 77Н6-Н с высотой поражения целей до 70 километров и точностью наведения около трех метров. Военные эксперты из Поднебесной считают, что боевая часть ЗУР 77Н6-Н осколочно-фугасная. При высокой точности это позволяет сделать ракету относительно дешевой. В случае необходимости может быть использована специальная БЧ.

Американское издание The National Interest, в свою очередь, полагает, что противоракета 77Н6-Н1 способна уничтожать боевые блоки МБР путем кинетического перехвата. Прямое попадание гарантированно разрушает ядерную боеголовку и полностью исключает ее случайный подрыв.

Для борьбы с аэробаллистическими целями комплекс С-500 может применять уже проверенные временем пять типов ракет, разработанных еще для ЗРК С-300ПМУ2 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Среди них 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6ЕЗ, 40Н6Е и 9М96Е/9М96Е2. По официальным данным, дальность поражения ЗУР 40Н6Е составляет для аэродинамических целей – до 380 километров и для баллистических – до 15 километров, высота – от 10 метров до 35 километров. Средняя скорость полета – 1190 метров в секунду. Важное достоинство ракет 40Н6Е и 9М96Е/9М96Е2 – активная головка самонаведения, благодаря которой реализуется принцип «выстрелил – забыл». Кроме того, специально для ЗРС «Прометей» создана ракета 40Н6М. По данным The National Interest, на испытательных стрельбах она поразила цель на расстоянии 553 километра.

Второе преимущество ЗРС С-500 – радиолокационные средства, отличающиеся высокой мощностью, точностью, защищенностью от помех, надежностью и высоким уровнем автоматизации. Совместное применение различных типов РЛС обеспечивает надежный обзор воздушного пространства во всех диапазонах дальностей и высот.

Согласно зарубежным источникам, комплекс может включать в себя сразу несколько специализированных РЛС, в том числе от ЗРК С-400 «Триумф». Среди них:

  • РЛС управления огнем 77T6 (с АФАР);
  • многофункциональная радиолокационная система управления стрельбой 76Т6;
  • обзорная РЛС S-диапазона 91Н6E (радиолокационный комплекс обнаружения, используется на командном пункте ЗРК С-400 «Триумф»);
  • трехкоординатная станция C-диапазона 96Л6Е (всевысотный обнаружитель, применяется в ЗРК С-400 «Триумф»).

В конце апреля 2021 года на вооружение Российской армии принята РЛС «Енисей». По мнению ряда военных экспертов, станция предназначена для работы в том числе и в составе ЗРС С-500 «Прометей». Она оснащена активной фазированной антенной решеткой и является полностью цифровой, что делает процесс боевой работы полностью автоматизированным. Оператор лишь контролирует функционирование аппаратуры. Дальность обнаружения целей превышает 600, а по высоте – более ста километров. «Енисей» может вести радиолокационную разведку как в активном режиме, с выходом в эфир, так и в пассивном, работая только на прием. Отсутствие излучения усложняет противнику обнаружение станции, а также применение против нее противорадиолокационных ракет. Благодаря наличию выносных постов «Енисей» может успешно противостоять постановщикам активных помех и за считаные секунды методом триангуляции определять их точные координаты. Кроме того, РЛС способна успешно бороться с так называемыми «эхо-ангелами» – атмосферными явлениями, создающими иллюзию целей. В отличие от других современных станций РЛС «Енисей» работает также в выбранном секторе. Секторный режим предназначен для сканирования воздушного пространства на большой дальности. Он обеспечивает высокую точность, что крайне важно при обнаружении БР и гиперзвуковых целей. Необходимость наличия такого режима работы в свое время показала война во Вьетнаме. Благодаря отсутствию излучения в сторону противорадиолокационной ракеты (ПРР) и наличию дублирующего источника сигнала удавалось увести ПРР от работающей в эфире станции на ложную позицию.

Добавим, что РЛС «Енисей» оснащена системой государственного опознавания и связана с единой системой управления воздушным движением. Станция способна быстро и точно определить принадлежность того или иного гражданского борта, выдать его характеристики. «Енисей» отличается высокой мобильностью, время его свертывания и развертывания составляет пять минут.

Третье преимущество С-500 «Прометей» – уникальная система управления. В нее входят пункт боевого управления 55К6МА и пункты боевого управления 85Ж6-1 и 85Ж6-2. Комплексный подход дает возможность полностью автоматизировать процесс обнаружения, сопровождения и опознавания целей, а также осуществлять пуск ракет и их наведение без участия человека, но под его контролем. Встроенная АСУ обеспечивает сопряжение «Прометея» с другими типами ЗРК. С-500 способен взаимодействовать с зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф», С-350 «Витязь», С-300ПМУ2 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С1». В результате возникает единая полностью автоматизированная глубокоэшелонированная противоракетная и противовоздушная оборона, способная, подобно куполу, прикрыть административные центры, города-миллионники, важные промышленные и военные объекты.

Запас прочности

Ряд зарубежных экспертов полагают, что С-500 «Прометей» при необходимости может быть интегрирован в систему ПРО центрального промышленного района А-235 «Нудоль».

Благодаря своим преимуществам система способна:

а) поражать цели:

  • в режиме противоракетной обороны – на дальности до 500 километров;
  • в режиме ПВО – на дальности до 400 километров;

б) обнаруживать аэродинамические цели на дальности до 700 километров, малозаметные цели – на дальности 400 километров;

в) одновременно засекать и уничтожать до 10 баллистических гиперзвуковых целей, летящих со скоростью от пяти километров в секунду (18 000 километров в час) до семи километров в секунду (25 000 километров в час);

г) уничтожать гиперзвуковые КР и другие воздушные цели, летящие со скоростью более 5 Махов;

д) поражать космические аппараты на низких орбитах на высотах от 180 до 200 километров;

е) обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты с дальностью пуска 3500 километров;

ж) обнаруживать цели на дальности 3000 километров, а также цели с ЭПР 0,1 квадратных метра на дальности 1300 километров.

Время отклика системы (скорость реакции) составляет от трех до четырех секунд, что, по мнению ряда военных экспертов, быстрее, чем у ЗРК С-400.

Открытая архитектура комплекса предусматривает большой модернизационный ресурс, благодаря чему «Прометей» сможет оставаться на вооружении 25 лет.

Уникальные возможности ЗРС позволяют поражать запущенные с гиперзвуковых самолетов военные спутники, в том числе с космическим оружием на борту, а также орбитальные платформы и ударные гиперзвуковые беспилотники. ЗРС «Прометей» способна обнаруживать, сопровождать и поражать самолеты, изготовленные по стелс-технологии: F-35 Lightning II, F-22 Raptor, а также стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider.

ЗРС С-500 оснащена собственными средствами РЭБ шестого поколения. Они в состоянии эффективно подавлять работу электроники на различных летательных аппаратах противника.

В 2018 году в Твери на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова началась подготовка курсантов по специальностям, связанным с эксплуатацией и применением зенитного ракетного комплекса С-500.

В апреле 2021-го российские СМИ сообщили, что Минобороны России формирует боевые расчеты для комплексов «Прометей».

Китайское издание Sina утверждает, что разработка С-500 серьезно угрожает авторитету американского мобильного комплекса противоракетной обороны THAAD, который предназначен для заатмосферного перехвата баллистических ракет и долгое время считался единственным в своем классе. На сегодняшний день ЗРС С-500 уже превосходит THAAD по возможностям обнаружения и перехвата баллистических ракет в 1,5–2 раза.

И последнее. По мнению другого авторитетного немецкого издания Focus, создав ЗРС С-500 «Прометей», Россия опередила США и другие западные страны в ПРО-ПВО на 15–20 лет.


Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (892) за 3 августа 2021 года

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Вьетнам
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40Н6
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3 комментария
№1
04.08.2021 04:41
В России завершены испытания прототипа активной фазированной антенной решетки на основе радиофотоники - РОФАР. Новая технология позволит сократить размеры бортовых РЛС самолетов и кораблей, а также повысит точность и дальность обнаружения стелс-целей.
- заявил генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.
Система с большой точностью определяет местоположение множественных и одиночных целей на расстоянии до 500 км. Принцип работы основан на радиочастотной модуляции/демодуляции (РЧМ/Д) основных оптических сигналов (фотонов). Но самой главной особенностью технологии является устойчивость перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
https://zen.yandex.ru/media/id/60b3b402dadd78105e308555/v-rossii-sozdali-fantasticheskuiu-tehnologiiu-6107c14f5fdf8305ff6713b0
Со временем все палубные МиГи и бпла это летающие РЛС(производить их будут на месте отдельные БЧ корабля).
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№2
04.08.2021 12:20
Цитата, q
Главная особенность системы – она способна поражать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели.
Гиперзвуковыми считают летательные аппараты, которые осуществляют весь полёт или значительную его часть в атмосфере с использованием аэродинамических принципов. Обычные баллистические цели гиперзвуковыми не считаются. Только баллистически-планирующие.

Цитата, q
ЗРК С-300В («Антей-2500»)
С-300В - это "Антей-1000". "Антей-2500" - С-300ВМ.

Цитата, q
Китайское интернет-издание Zhongguo Junwang утверждает
Им там из Китая конечно виднее. :)

Цитата, q
Первое – возможность использовать различные типы ракет.
Ну, конечно. Ведь ни С-300В, ни С-300ПМ, ни С-400, ни Patriot ни когда разных типов ракет не использовали. :)

Цитата, q
с помощью ракет 77Н6-Н с высотой поражения целей до 70 километров и точностью наведения около трех метров.
Это они в техдокументаии по 77Н6-Н вычитали, или в домыслах из интернета?

Цитата, q
и для баллистических – до 15 километров
Это для баллистических целей с максимальной скоростью в 4800 м/с, а для менее скоростных баллистических целей дальность перехвата может достигать 60 км и даже больше.

Цитата, q
Кроме того, специально для ЗРС «Прометей» создана ракета 40Н6М. По данным The National Interest, на испытательных стрельбах она поразила цель на расстоянии 553 километра.
Это уже явно не 40Н6М. Скорее всего 77Н6-Н на такую дальность пускали.

Цитата, q
трехкоординатная станция C-диапазона 96Л6Е
В С-500 конечно и старые 96Л6-1 могут использоваться. А так уже создали новую 96Л6-АП.

Цитата, q
Добавим, что РЛС «Енисей» оснащена системой государственного опознавания и связана с единой системой управления воздушным движением.
Как будто в России есть современные РЛС большой дальности не имеющие таких функций.

Цитата, q
в режиме противоракетной обороны – на дальности до 500 километров;
в режиме ПВО – на дальности до 400 километров;
Снова техдокументацию на С-500 изучили? Ничего, что даже С-400 с не модернизированными 40Н6, по заявлениям командования ПВО, может поражать аэродинамические цели на дальности более 450-460 км? И как это сочетается с данными NI про перехват на 553 км? Автор не помнит, что в своей же статье ранее писал?
0
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№3
04.08.2021 16:22
В успех «Алмаз-Антей» верится.
С-400 отличная работа проведена !

Помогли бы опытом отстающим коллегам по цеху :)))
ОСКшников туда на стажировку надо.
Позорище, а не работа
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