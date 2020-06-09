Forbes (США): до Трампа Россия могла победить НАТО за 60 часов, теперь может еще быстрее

Автор искренне переживает о том, что намерения президента США сократить американские войска в Германии перечеркнут попытки Пентагона укрепить обороноспособность против России, которая того и гляди захватит Прибалтику. НАТО слишком слабый альянс, чтобы противостоять России. Трампу надо его укреплять, а он…

Через четыре дня после последнего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным появилась новость, что Трамп планирует сократить четверть американских войск в Германии.

Европейское командование США (EUCOM) насчитывает 34 500 солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев, и сокращение численности постоянных сил на 9 500 тысяч человек грозит перечеркнуть попытки Пентагона последних лет укрепить обороноспособность против России.

Аналитики предрекают, что вероятное вторжение России будет нацелено на восточный фланг НАТО, где сухопутные войска союзников слабее всего. Уязвимее всего Прибалтика - Эстония, Латвия и Литва.

Пройдут ли сокращения Трампа или нет, пока не ясно. Не ясно и какие подразделения EUCOM будут выведены. Но очевидно, что всякое сокращение вооруженных сил США в Европе ослабит оборону НАТО. По сообщению "Нью-Йорк таймс", командование США сокращениями Трампа "ошеломлено".

Армия десятилетиями поддерживала мощные силы в Европе - сначала для защиты от Советского Союза, а затем от России. После окончания холодной войны масштабы вооруженных сил резко снизились, но уже в 2012 году армия имела в Европе четыре бригады, две из них с танками.

Администрация Барака Обамы сократила две базирующиеся в Европе танковые бригады после ссоры с Конгрессом о потолке государственного долга в 2011 году, которая привела к принятию Закона о бюджетном контроле и автоматическому "секвестру" бюджета. Численность сухопутных войск в Европе сократилась с 40 000 в 2011 году до примерно 25 000 в 2014 году.

После сокращений времен Обамы единственной бронетанковой единицей США в Европе остался полк с 300 колесными машинами "Страйкер" (Stryker). Кроме того на континенте осталась 173-я воздушно-десантная бригада.

В 2014 году Россия вторглась на Украину. В ответ Пентагон попытался восстановить в Европе свою военную мощь. Администрация Обамы выделила миллиарды долларов на временное размещение в Европе войск под эгидой Европейской инициативы по сдерживанию.

Армия США вернула в Европу два батальона с 18 пусковыми ракетными установками на гусеничном ходу.

Сухопутные войска тоже развернули в Европе бронетанковую бригаду на ротационной основе с циклом по девять месяцев. Типичная бронетанковая бригада насчитывает около 90 танков М-1, 130 боевых машин М-2, а также около 18 самоходных гаубиц М-109.

Но даже с учетом прироста после 2014 года силы США и НАТО в Европе неспособны отразить внезапное нападение России на Прибалтику, заключил калифорнийский аналитический центр "Корпорация РЭНД" (RAND).

Россия держит в пределах досягаемости прибалтийских стран-членов НАТО 25 батальонах примерно с 760 танками. Страны НАТО все вместе имеют в регионе 15 батальонов с примерно 130 танками - и примерно 90 из них, американские М-1, находятся во временной ротации.

В 2016 году РЭНД смоделировал российское вторжение. По сценарию РЭНД, российская армия быстро давит силой легко вооруженные силы НАТО. В ответ западный альянс развертывает вертолеты и аэромобильные войска, но танки НАТО слишком медлительны и не успеют прибыть вовремя.

"Запаздывают как раз те виды бронетанковых сил, которые нужны, чтобы вступить в равный бой с российскими аналогами, задержать их наступление, подвергнуть их более частым и более эффективным атакам с земли и воздуха и упреждающим контратакам", - объяснил РЭНД.

Несмотря на преимущество НАТО в воздухе, остановить российские танки альянс не сможет. "В нескольких учениях с широким кругом опытных участников, представляющих обе стороны, добраться до окраин Таллина и Риги российские силам смогли максимум за 60 часов", - пояснил РЭНД.

"Столь быстрое поражение оставило бы НАТО с ограниченным количеством вариантов, причем все плохие", - заключил аналитический центр. Таким образом, Россия снова завладеет государствами, которые были под властью Москвы еще со времен Советского Союза.

По оценкам РЭНД, для эффективной защиты стран Балтии НАТО придется увеличить оборонительные силы в регионе с 15 батальонов до примерно 30 и обеспечить дополнительные подразделения тяжелой техникой, способной бороться с российскими танками.

"Хотя эти сдерживающие силы в абсолютном выражении окажутся недешевыми, эти издержки отнюдь не невозможные, - особенно по сравнению с возможными последствиями, если наиболее уязвимых союзников НАТО защитить не удастся", - отметил РЭНД.

Однако вместо наращивания своих сил в Европе армия США под руководством Трампа свое присутствие, судя по всему, намерена сократить. После этого восточные члены НАТО станут еще уязвимее. Если американский контингент в Европе сократится, то России понадобится уже не 60 часов, а гораздо меньше на то, чтобы занять Прибалтику.

Дэвид Экс (David Axe)