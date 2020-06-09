Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer

Browsing SecArmy’s Flickr page, I find a photo from AUSA, where guys with General Atomics badges brief on “Vintage Racer - Loitering Weapon System.” I can make out bullet points with “Hypersonic Ingress,” “Survivable,” “Time Over Target,” &“Multi-Role.”https://t.co/FFg2vTryka pic.twitter.com/gi0jK3mUDH — Steve Trimble (@TheDEWLine) June 7, 2020

Всего лишь одна фотография министра армии США Райана Маккарти на стенде корпорации General Atomics на выставке AUSA-2019 в Вашингтоне стала поводом для журналистского расследования. Американский автор Стив Тримбл, специализирующийся на авиационной тематике, сумел найти по снимку данные о перспективной американской гиперзвуковой системе Vintage Racer.

Отправной точкой для журналиста стала документ, который держит в руке министр, пишет блог под эгидой Центра анализа стратегий и технологий. Распечатка озаглавлена "Vintage Racer - Loitering Weapon System (LWS)", в ней явно усматриваются несколько заголовков, указывающих на гиперзвуковое оружие. Иллюстрация со слайда показывает нечто, запускаемое с наземной установки.

Позже журналист нашел следы систем Vintage Racer в открытой бюджетной документации Минобороны США. Там она проходила как ОКР по статье, предусматривающей ускоренное финансирование и постройку прототипов по требованиям вооруженных сил.

В документации было сказано, в частности, что "проект успешно прошел подтверждение аэродинамической компоновки в ходе продувок в аэродинамической трубе и интеграцию подсистем наведения для достижения эффекта кинетического поражения цели перед кульминацией в виде летных испытаний в 2019 финансовом году". Далее говорилось, что прототипы проекта были переданы армии США для дальнейшей разработки и организации процесса закупок.

Предполагается, что речь все-таки не идет о стратегической системе, поскольку объемы финансирования по указанным статьям в целом весьма невысоки. По всей видимости, Vintage Racer может представлять собой барражирующую ударную систему, возможно, беспилотную, оснащенную малогабаритными гиперзвуковыми кинетическими боеприпасами.

Майя Бирюкова