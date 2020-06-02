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Главком ВМФ России в День Северного флота утвердил приемный акт по РПКСН "Князь Владимир"

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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

ЦАМТО, 1 июня. Сегодня, в День Северного флота, в Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт по новейшему РПКСН "Князь Владимир". Свою подпись главком поставил в здании Главного Адмиралтейства.

"Сегодня, в День Северного флота, мною утвержден приемный акт об успешном завершении испытаний и готовности Объединенной судостроительной корпорации, предприятия "Севмаш" передать ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" в состав ВМФ. В ближайшее время будет обозначена дата проведения торжественной церемонии приема подводной лодки в состав ВМФ. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир" будет выполнять задачи в составе подводных сил Северного флота", – сообщил адмирал Николай Евменов сразу после утверждения документа.

"Уверен, что это лучший подарок для моряков-североморцев в День Северного флота. Это результат огромного внимания Министерства обороны РФ, Главного командования ВМФ, корабелов к оснащению Северного флота новыми кораблями и подводными лодками", – заявил главком ВМФ России.

Накануне утверждения приемного акта в адрес командования Северного флота, моряков-североморцев была направлена поздравительная телеграмма адмирала Николая Евменова, в которой сказано:

"Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

От имени Военного совета Военно-морского флота поздравляю Вас, ветеранов, весь личный состав с Днем Северного флота! Свою героическую летопись Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот ведет с 1733 г., когда был создан Архангельский военный порт с учрежденной при нем эскадрой кораблей под командованием вице-адмирала Петра Бредаля. С той поры постоянно росла и крепла мощь Северного флота.

Во все времена моряки-североморцы выполняли свой долг по защите национальных интересов России, всегда служили примером воинской доблести. <…>

Северный флот сегодня является активно развивающимся флотом в составе ВМФ. Будет продолжен курс на оснащение всех составляющих Северного флота новейшими образцами техники и вооружения. Перспектива развития Северного флота имеет четкие ориентиры и конкретные направления. Будет продолжено оснащение подводных сил Северного флота атомными подводными лодками проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Это программное направление, которое исключит любые угрозы с морских и океанских направлений", – сказал главком, поздравляя североморцев с Днем Северного флота.

"В частности, для Северного флота будет продолжено строительство серии фрегатов проекта 22350, а затем и их модификации. Фрегат "Адмирал Касатонов" пополнит надводную составляющую Северного флота в этом году", – отметил адмирал Николай Евменов.

"В перспективе Северный флот будет получать в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700, которые уже показали эффективность, превосходящую характеристики, заложенные при проектировании этих кораблей", – отметил главком ВМФ.

"Сегодня Северный флот способен эффективно выполнять задачи на большом удалении от пунктов базирования. Примеров этому много. Это и военно-морское присутствие кораблей Северного флота в различных районах океанской зоны. Это и состоявшийся первый в новейшей истории кругосветный поход отряда боевых кораблей во главе фрегатом "Адмирал Горшков". Это арктические походы Северного флота, экспедиции гидрографов, регулярное межвидовое и межфлотское взаимодействие, в котором североморцы показывают себя настоящими профессионалами", – цитирует адмирала Николая Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
22350
885 Ясень
955 Борей
Арктика
пр. 12700
СФ
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