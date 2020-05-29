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Главное командование ВМФ России подало заявку на соискание Премии РГО в номинации "Лучший научный проект"

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Корабль "Адмирал Владимирский"
Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский".
Источник изображения: VK.com/Piloterrr

ЦАМТО, 28 мая. Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России подало заявку на соискание Премии Русского географического общества в номинации "Лучший научный проект".

Название проекта: "Кругосветная океанографическая экспедиция на океанографическом исследовательском судне "Адмирал Владимирский". Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на плановом совещании в Адмиралтействе.

Автор проекта – Главное командование ВМФ (Центр Русского географического общества при Главном командовании ВМФ).

Цели и задачи проекта – научные исследования, выполнение гидрографических и геофизических работ в море Беллинсгаузена в рамках навигационной морской карты 51098 (INT 9172), гидрографических работ в районе острова Петра I с целью определения характера рельефа дна на подходах к острову и уточнения положения береговой черты, исследования стационарного магнитного поля в море Дюрвиля с целью определения координат Южного магнитного полюса, выполнение грунтовой съемки, экспериментальной магнитной съемки, проведение океанографических и гидрометеорологических исследований, гидрографических и морских геофизических работ по маршрутам переходов, исследование работы радионавигационных систем, зрительных и звукосигнальных средств навигационного оборудования.

"Важнейшим мероприятием стало проведение памятных мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, в котором приняли участие гидрографы и экипаж океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский", – подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Кругосветка охватила обширную географию – это Атлантический океан, порт Лиссабон (Португалия), порт Рио-де-Жанейро (Бразилия), порт Монтевидео (Уругвай), Тихий океан, море Беллинсгаузена, остров Петра I, Индийский океан, море Дюрвиля, Аравийское море, порт Виктория (Сейшельские острова).

Партнерами проекта на всех этапах подготовки и осуществления кругосветной экспедиции выступала Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество".

Как отметил главнокомандующий ВМФ России, в первой декаде июня океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" будет торжественно встречено в Кронштадте, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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