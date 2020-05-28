Илон Маск предложил свои спутники Starlink Пентагону. Глава Space X разрешил оценить их использование в военных целях. Это не первое сотрудничество миллиардера с минобороны США. Сообщалось, что разработки Маска, по сути, финансируют из Пентагона. Госзаказчики оплачивают практически всю стоимость многоразовых ракет. В результате коммерческие пуски заказчикам стоят дешевле. Многие проекты миллиардера не обходились без скандалов . В 2017 году Tesla собрала более 500 тыс. предзаказов на новую Model 3. Собранный наскоро автомобиль критиковали за низкое качество. В 2018 году долги Tesla достигли астрономических показателей. The Wall Street Journal указывает сумму $10,5 млрд. Илона Маска называют «абсолютным мошенником». На презентации Cybertruck треснуло усиленное стекло электропикапа. Сама модель автомобиля также не вызвала восторга у поклонников. После провальной презентации репутацию Tesla назвали треснутой.

Илон Маск предложил свои спутники Starlink Пентагону. Глава Space X разрешил оценить их использование в военных целях. Это не первое сотрудничество миллиардера с минобороны США. Сообщалось, что разработки Маска, по сути, финансируют из Пентагона. Госзаказчики оплачивают практически всю стоимость многоразовых ракет. В результате коммерческие пуски заказчикам стоят дешевле. Многие проекты миллиардера не обходились без скандалов . В 2017 году Tesla собрала более 500 тыс. предзаказов на новую Model 3. Собранный наскоро автомобиль критиковали за низкое качество. В 2018 году долги Tesla достигли астрономических показателей. The Wall Street Journal указывает сумму $10,5 млрд. Илона Маска называют «абсолютным мошенником». На презентации Cybertruck треснуло усиленное стекло электропикапа. Сама модель автомобиля также не вызвала восторга у поклонников. После провальной презентации репутацию Tesla назвали треснутой.