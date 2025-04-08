Пора покончить с антоновщиной



Турбина.

Источник: minpromtorg.gov.ru Турбина.Источник: minpromtorg.gov.ru

Политика Минфина в "оборонке" представляет большую угрозу, чем санкции

Расширенная коллегия Минпромторга, состоявшаяся 18 апреля, обозначила ряд прорывных направлений в сфере ОПК и в целом в промышленности. В публичной дуэли между главой Минфина Антоном Силуановым и министром по вопросам открытого правительства Михаилом Абызовым последний сорвал аплодисменты, подвергнув резкой критике антиинфляционные и прочие прогайдаровские догмы. Хотя президиум хранил спокойствие.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, в промышленности действует до 300 мер прямой и косвенной государственной поддержки промышленных отраслей, что позволяет расширять высокотехнологичное импортозамещение. Есть основания полагать, что эти темпы не замедлятся, хотя ужесточение санкций, конечно, сказывается. Среди главных точек технологического перевооружения министр назвал индустриальные парки и их аналоги, коих в РФ к настоящему времени "в районе 100". На укрепление межотраслевой и межрегиональной кооперации нацелена формируемая государственная информационная система промышленных отраслей.

Важнейшим участником финансирования наукоемких проектов, по оценке министра, является Фонд развития промышленности (ФРП). Как о достижении говорилось, что при реализации программы импортозамещения освоено 600 миллиардов рублей госсредств. Однако в кулуарах коллегии многие эксперты сетовали, что данный объем покрывает не более половины реального спроса предприятий на финансирование.

“На поддержку компании Tesla госбюджет США тратит до пяти миллиардов долларов в год. За такие деньги мы сделаем нескольких Илонов Масков”

Вице-премьер Дмитрий Рогозин подробно разъяснил основные тренды в оборонных и двойных отраслях, сделав акцент на необходимости ускоренного импортозамещения и большего участия государства в соответствующих проектах. Он подчеркнул: "Антироссийские санкции не помешали России сохранить второе место в мире в сфере ВТС. Минпромторгу и другим профильным структурам удается держать эту планку, несмотря на недобросовестную конкуренцию с нами на рынках продажи оружия".

Государственная политика в ОПК и смежных отраслях привела к тому, что канули в Лету ценовые войны исполнителей ГОЗ с заказчиками. Получили развитие новые отрасли оборонного и двойного назначения, например газотурбостроение. Создана система гибкого ценообразования на оборонную продукцию, учитывающая финансово-экономические, технологические, геополитические риски. Важным инструментом государственной политики, по словам Дмитрия Рогозина, стал воссозданный институт генеральных конструкторов.

Говоря о технологической консолидации в "оборонке", вице-премьер выделил ракетно-космическую отрасль, которая избавилась от излишнего дублирования и перешла на универсальные решения в производстве бортовых компьютеров для ракетно-космической техники. У нас была проблема "феодализма" в РКО, когда предприятия производили до девяти видов бортовых компьютеров, а например, у американцев их всего четыре. Создание института генеральных конструкторов позволило принимать универсальные решения и в космическом приборостроении. Тем более что оно, по словам Рогозина, – главный вектор для "оборонки", ибо наиболее отвечает задачам диверсификации производства. Так вице-премьер прокомментировал итоги проведенного на коллегии опроса "Какое направление приоритетно для диверсификации ОПК и "двойных" отраслей". Около 80 процентов ответов было в пользу приборостроения.

Что же касается ближайшей и среднесрочной перспективы в "оборонке" и отраслях двойного профиля, Рогозин сказал: "Требуется максимальное внедрение технологий шестого технологического уклада – он уже не первый год развивается во многих странах. Это весьма серьезный вызов нам, и отвечать на него придется в условиях санкций". Но "руководство Минпромторга, та команда, которая сформировалась, и люди, которые пришли к руководству предприятий ОПК, с этой задачей успешно справятся".

Понятно, что без господдержки не обойтись. Но, похоже, участие государства несоизмеримо с потребностями "оборонки". На это обратил внимание Михаил Абызов, который не оставил камня на камне от политики Минифина, исповедующего дальнейшее разгосударствление экономики, включая ОПК. Как заявил министр, мы привыкли делать идолов из зарубежных выдающихся личностей. Скажем, на поддержку компании Tesla госбюджет США тратит до пяти миллиардов долларов в год, а у нас говорят: "Илон Маск – прорывной технолог". За пять миллиардов мы сделаем несколько отечественных масков.

ФРП, курируемому Минпромторгом, необходимо дополнительное финансирование, продолжил наступление Абызов, дожимая Силуанова: "Я не хотел бы, Денис Валентинович, чтобы вы так дали уйти Антону Германовичу. Он ушел от ответа: будет ли увеличена поддержка промышленности? Я утверждаю, что ее надо увеличивать не только через инфраструктурные проекты. И пока непонятно, то ли будет финансирование, то ли не будет. Надо реально эти вопросы решать. Ибо невозможно увеличить рост промышленности, особенно с ограничением экспортных рынков на семь процентов в год из-за ужесточения западных санкций, без серьезной поддержки государства".

Силуанов старался сохранить лицо: "У нас не государственная экономика, у нас цель – снизить долю государства в экономике". Но Абызов парировал конкретно: "Роль государства в экономике определяется не только уровнем поддержки промышленных производств". Абызова поддержали овацией. На том заседание коллегии завершилось.

Полноценное импортозамещение в "оборонке", как и в целом в экономике страны, невозможно без комплексной государственной поддержки. О ее значении говорят директора предприятий, ученые, эксперты. Это доказано и индустриализацией СССР сталинского периода, и скопированной с нее системой народно-хозяйственного развития подсанкционных КНР и ЮАР ("Мечи на орала"). Увы, в постсоветской России об этом приходится напоминать который год.

Игорь Валентинов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 16 (729) за 24 апреля 2018 года