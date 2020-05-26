На верфи Fincantieri спущен на воду второй многоцелевой патрульный корабль PPA для ВМС Италии

ЦАМТО, 25 мая. Командование ВМС Италии 22 мая объявило о спуске на воду на предприятии компании Fincantieri в Рива Тригосо второго патрульного корабля прибрежной зоны PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura).

Корабль получил название P431 "Франческо Морозини".

В мероприятии, проведенном в сокращенном формате в соответствии с действующими правилами поведения в период борьбы с коронавирусом, принял участие начальник штаба ВМС Италии вице-адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Крестной матерью корабля стала инженер Fincantieri Карола Морозини.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется Fincantieri в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии, общая стоимость которой оценивается в 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.).

Контракты на строительство одного корабля обеспечения LSS и 6 патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Церемония резки стали для строительства головного корабля PPA, P430 "Паоло Таон ди Ревель" (Paolo Thaon di Revel), состоялась в феврале 2017 года, закладка киля прошла 9 мая 2017 года, спуск на воду – в июне 2019 года. В настоящее время он проходит испытания. Поставка корабля ВМС Италии запланирована на 2021 год. Резка стали для второго корабля серии началась в октябре 2017 года, закладка киля прошла в феврале 2018 года. Как планируется, "Франческо Морозини" будет принят на вооружение в 2022 году.

Киль третьего корабля был заложен в ноябре 2018 года. Предполагается, что по одному кораблю PPA будут передаваться ВМС Италии ежегодно в период 2022-2026 гг., за исключением 2024 года, когда будут поставлены два корабля.

Основной особенностью кораблей PPA станет высокий уровень инноваций, что позволит эффективно применять их в различных условиях. Корабли могут использоваться как в ходе боевых действий, эскорта, так и для выполнения функций в интересах гражданской обороны, проведения поисково-спасательных операций, поддержки операций по оказанию помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий.