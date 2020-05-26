Войти
ЦАМТО

На верфи Fincantieri спущен на воду второй многоцелевой патрульный корабль PPA для ВМС Италии

628
0
0
Источник изображения: Фото: edrmagazine.eu

ЦАМТО, 25 мая. Командование ВМС Италии 22 мая объявило о спуске на воду на предприятии компании Fincantieri в Рива Тригосо второго патрульного корабля прибрежной зоны PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura).

Корабль получил название P431 "Франческо Морозини".

В мероприятии, проведенном в сокращенном формате в соответствии с действующими правилами поведения в период борьбы с коронавирусом, принял участие начальник штаба ВМС Италии вице-адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Крестной матерью корабля стала инженер Fincantieri Карола Морозини.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется Fincantieri в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии, общая стоимость которой оценивается в 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.).

Контракты на строительство одного корабля обеспечения LSS и 6 патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Церемония резки стали для строительства головного корабля PPA, P430 "Паоло Таон ди Ревель" (Paolo Thaon di Revel), состоялась в феврале 2017 года, закладка киля прошла 9 мая 2017 года, спуск на воду – в июне 2019 года. В настоящее время он проходит испытания. Поставка корабля ВМС Италии запланирована на 2021 год. Резка стали для второго корабля серии началась в октябре 2017 года, закладка киля прошла в феврале 2018 года. Как планируется, "Франческо Морозини" будет принят на вооружение в 2022 году.

Киль третьего корабля был заложен в ноябре 2018 года. Предполагается, что по одному кораблю PPA будут передаваться ВМС Италии ежегодно в период 2022-2026 гг., за исключением 2024 года, когда будут поставлены два корабля.

Основной особенностью кораблей PPA станет высокий уровень инноваций, что позволит эффективно применять их в различных условиях. Корабли могут использоваться как в ходе боевых действий, эскорта, так и для выполнения функций в интересах гражданской обороны, проведения поисково-спасательных операций, поддержки операций по оказанию помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Fincantieri
Leonardo
OCCAR
Похожие новости
18.11.2019
Головной итальянский корабль типа РРА в море
18.06.2019
На верфи Fincantieri спущен на воду головной многоцелевой патрульный корабль PPA для ВМС Италии
06.02.2018
На верфи Fincantieri спущен на воду восьмой фрегат класса FREMM для ВМС Италии
10.08.2017
Fincantieri приступила к ходовым испытаниям седьмого фрегата класса FREMM, предназначенного для ВМС Италии
10.12.2012
Многоцелевой фрегат класса FREMM
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 19:49
  • 4
wPolityce (Польша): новый аналог «Першингов» в Польше. Вопрос не в том появится ли они, а в том, когда это произойдет
  • 26.05 19:32
  • 2
О создании «кукурузного» биотоплива для КР «Томагавк» заявили в лаборатории Лос-Аламоса (США)
  • 26.05 19:24
  • 40
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 26.05 19:00
  • 39
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 26.05 18:55
  • 2
Укрiнформ (Украина): российские артиллеристы приезжают в Донбасс сдавать экзамены — Резников
  • 26.05 18:51
  • 2
Россия откажется от лунной гонки с США
  • 26.05 18:47
  • 59
Новое поколение «Джавелин» ориентировали на русские танки
  • 26.05 18:38
  • 1
Шапка-всевидимка: для управления дронами используют VR-технологии
  • 26.05 18:15
  • 2
Глава Госкосмоса Украины рассказал о будущем строящейся 15 лет ракеты «Циклон-4»
  • 26.05 17:32
  • 69
Первый полет турбовинтового самолета Cessna SkyCourier
  • 26.05 17:31
  • 47
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 26.05 16:03
  • 13
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
  • 26.05 13:30
  • 4
МИД призвал закрыть данные Договора по открытому небу для третьих стран
  • 26.05 13:29
  • 61
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 26.05 13:17
  • 1
В чем особенность воюющих в Ливии комплексов "Панцирь - С1" из ОАЭ