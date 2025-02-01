На верфи Fincantieri заложен киль универсального десантного корабля для ВМС Италии



Проектное изображение начатого постройкой для ВМС Италии на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя универсального десантного корабля.

Источник: Fincantieri Проектное изображение начатого постройкой для ВМС Италии на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя универсального десантного корабля.Источник: Fincantieri

ЦАМТО, 22 февраля. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся 20 февраля на предприятии в Кастелламмаре-ди-Стабия церемонии закладки киля универсального десантного корабля (УДК/LHD), предназначенного для ВМС Италии.

Как сообщал ЦАМТО, строительство корабля осуществляется в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии, общая стоимость которой превышает 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.).

Долгосрочная программа предусматривает строительство универсального десантного корабля (УДК/LHD), до 10 патрульных кораблей PPA, двух скоростных многоцелевых кораблей для специальных операций и одного корабля обеспечения (LSS). Помимо постройки кораблей, Fincantieri обеспечит их обслуживание в течение первых десяти лет эксплуатации, обучение личного состава, поставку запасных частей, технической документации.

Контракты на строительство корабля обеспечения LSS "Вулкано" и шести патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным компанией Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica (сейчас Leonardo). В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Контракт на постройку универсального десантного корабля 1 июля 2015 года с консорциумом RTI подписал от имени Министерства обороны Италии Генеральный директорат морских вооружений (NAVARM). Общая стоимость соглашения превышает 1,126 млрд. евро. Доля Fincantieri составляет около 853 млн. евро, Leonardo – 273 млн. евро. Резка стали для строительства УДК началась на верфь в Кастелламмаре-ди-Стабия 12 июля 2017 года. Планируется, что корабль будет передан ВМС Италии в 2022 году.

Как предполагается, наибольшая длина УДК составит 240 м, наибольшая ширина – 36 м, осадка – 7,2 м, стандартное водоизмещение – 25816 т. Он будет оборудован комбинированной дизель-электрической газотурбинной главной энергетической установкой (CODLOG), сможет развивать максимальную скорость 25 узлов, транспортировать более 1000 человек, включая более 700 человек десанта. На борту будет размещен полностью оборудованный госпиталь с операционной, рентгенкабинетом, кабинетом стоматолога, палатами на 28 серьезно пострадавших пациентов.

Основной задачей УДК является транспортировка войск, техники и различных грузов, выгрузка их на сушу в портах через бортовые системы и в необорудованных районах с использованием десантных катеров различных типов (включая десантные катера LCM грузоподъемностью до 60 т, четыре из которых могут быть спущены на воду через затапливаемый кормовой док). На корабле могут быть размещены до 12 вертолетов AW-101 и/или NH-90. Кроме того, УДК предполагается использовать для поддержки операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эвакуации гражданского населения, оказания медицинской помощи.