Потеря ЗРПК «Панцирь» и других вооружений: Армия Хафтара выбита с крупной авиабазы южнее Триполи

Источник изображения: Твиттер/Yaser Emre

Из Ливии приходят сообщения о том, что Ливийская национальная армия маршала Хафтара потерпело поражение в одном из ключевых для себя населённых пунктов. Речь идёт о потере контроля над авиабазой Аль-Ватия, находящейся в 130 км южнее столицы страны – Триполи.

По последним сведениям, силы «премьера» Файеза Сарраджа (его считают премьером Ливии многие страны, входящие в состав ООН) провели операцию против ЛНА к югу от Триполи при активной поддержке турецких наёмников, а также тех сил, которые были переброшены в Ливию с северо-запада Сирийской Арабской Республики.

Вооружённые силы так называемого правительства национального согласия (ПНС) захватили большое число трофеев, включая бронетехнику, ранее принадлежавшую войскам Хафтара.

Одними из первых на взятой ПНС авиабазе оказались турецкие блогеры и журналисты

Источник изображения: Твиттер/Yaser Emre

Бойцы ПНС заявляют, что они провели «молниеносную» атаку, на которую противник даже не смог среагировать. Речь идёт о последнее стадии операции, которая вылилась в действия штурмовых отрядов после усиленной артиллерийской подготовки.

В итоге солдаты ЛНА бежали с занимаемых позиций. Есть потери. О точном их числе пока не сообщается.

Источник изображения: Твиттер/Yaser Emre

Сообщается о том, что в результате обстрела со стороны позиций ПНС был уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который ранее оказался в распоряжении войск Халифы Хафтара.

Также в сети появились снимки, судя по которым как минимум один ЗРПК "Панцирь" оказался трофеем войск ПНС.

ПНС досталось большое число оружия и военной техники, включая даже вертолёты. Также среди трофеев сотни гранатомётов, бронемашины, стрелковое оружие и многое другое.

Видео после захвата базы: