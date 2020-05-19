Первые спецавтомобили для групп разминирования инженерных войск планируются к поставке в течение месяца

ЦАМТО, 18 мая. В интересах подразделений инженерных войск разработан специальный автомобиль групп разминирования (САГР) на базе пикапа УАЗ-2363. Первая партия автомобилей планируется к поставке в соединения и воинские части в начале летнего периода обучения.

САГР оборудован защищенным кузовом-капсулой, контейнером для перевозки средств взрывания, стеллажом для укладки и транспортировки ВОП, местами для размещения средств поиска и перевозки средств взрывания, системой автоматического пожаротушения.

В состав дополнительного оборудования входит шанцевый инструмент, болторез, ленты для огораживания места работы саперов, носилки для переноски ВОП, тренога-штатив с лебедкой 250 кг, светодиодные ручные фонари и групповая аптечка первой помощи.

Дополнительное и специальное оборудование позволит личному составу подвижной группы разминирования выполнять мероприятия по обезвреживанию ВОП, а также перевозить обнаруженные ВОП к месту уничтожения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.