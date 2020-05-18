МО РФ в рекордные сроки построило 16 медицинских центров по всей стране

Президент Владимир Путин по видеоконференции принял участие в открытии 16 медицинских центров для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Созданные на базе военных госпиталей, эти центры позволят одновременно оказывать помощь 1600 пациентам.

Совещание глава государства начал с другой темы. Медики должны получить президентские надбавки - не за часы и минуты, а за работу с людьми с коронавирусом, и главы регионов несут за это личную ответственность, указал Путин.

Что касается центров - а их география от Калининграда до Камчатки, - то они были построены в рекордные сроки: за два месяца. "Возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством, на совесть", - оценил Владимир Путин. Одновременно сформированы и сильные медицинские коллективы. Все объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, создан запас лекарств. Новые центры помогут более эффективно бороться с эпидемией и укрепят потенциал системы здравоохранения. Президент поблагодарил руководство минобороны, строителей и военнослужащих и пожелал успехов медикам. При этом призвал держать на самом высоком уровне готовности специализированный коечный фонд в регионах.

О ситуации с коронавирусом в армии доложил глава минобороны Сергей Шойгу: с 8 мая фактически ежесуточно в Вооруженных силах выздоравливают больше, чем заболевают. Сформированы спецсилы и средства Вооруженных сил для борьбы с распространением инфекции в регионах. Возможности новых 16 медцентров, созданных на базе военных госпиталей, позволят одновременно оказывать помощь 1600 пациентам, сообщил Шойгу.

О ситуации в своих регионах рассказали и губернаторы. Все были довольны больницами, которые построило военное ведомство. Так, глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что развернуто вдвое больше коек, чем требуется по нормативам; ситуация в регионе улучшается - число выписавшихся больше, чем число вновь выявленных. "Мы пошли уже на первый этап ослабления, смягчения режима самоизоляции в соответствии с рекомендациями нашего главного санитарного врача", - заметил он. Президент призвал быть в тесном рабочем контакте с главным санитарным врачом и все шаги согласовывать. "Как много раз уже сказал, во главу угла мы всегда должны ставить здоровье и жизнь наших граждан", - заметил Путин.

Созданные на базе военных госпиталей центры позволят одновременно оказывать помощь 1600 пациентам с новой коронавирусной инфекцией

"В Омске эпидемиологическая ситуация напряженная, но находится под контролем", - доложил губернатор Александр Бурков. Развернуто сто процентов коек, но с ИВЛ - сложнее: 72 процента от плана. Глава государства обратился к минпромторгу и минздраву: "Надо доукомплектовать". "Можно сделать это и нашими, отечественными аппаратами, можно и теми, которые поступают либо в ближайшее время поступят от наших партнеров из-за границы", - добавил Путин.

Каждый докладчик также отчитывался по президентским выплатам медикам. Врио главы Камчатского края Владимир Солодов держит ситуацию на личном контроле, обзванивает медработников. Глава Бурятии Алексей Цыденов обещал еще раз проверить, "чтобы не было по минутам или по часам", и если надо - доначислить. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что могут быть недочеты, поэтому созданы "горячая линия" для медработников и межведомственная комиссия. В ближайшее время число коек будет доведено до 10 тысяч. В "Ленэкспо" развернута тысяча коек для людей с легкой формой коронавируса. "Конечно, это не стационарный госпиталь, но это лучше, чем в палатке или, как мы видели в Италии или в других городах, практически люди на матрасах", - добавил он. Президент попросил всех губернаторов не ссылаться на то, что происходило в других странах. "Они столкнулись с этой проблемой первыми, и им было сложнее. Давайте сделаем так, чтобы с учетом их опыта у нас все было, как положено, достойно и нужным образом организованно", - заметил Путин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продолжить работу по строительству больниц. "Ситуация, видимо, стабилизируется в стране, но вместе с тем сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя, вы уже об этом неоднократно говорили, - заметила она. - У нас впереди еще лето и дальше осень, и грипп, и возможная микст-инфекция". Поэтому новые больницы будут востребованы. Президент попросил и дальше держать эти вопросы на контроле.

При необходимости медцентры могут быть развернуты в любом регионе за несколько недель, отметил он и попросил правительство с минобороны рассмотреть возможность распространения практики и поделиться с регионами технологиями. Кабмин также должен проанализировать необходимые для строительства требования и процедуры и представить предложения по их упрощению. "Рано или поздно эпидемию мы поборем, она закончится, но перед нами и сегодня, и на будущее стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионах", - пояснил ­Путин. "Мы много раз это обсуждали: всякие СНиПы-хрипы и примазывающиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса… Послушайте, их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок", - призвал он. "И то, как отработало министерство обороны, - заме­чательный пример того, как можно организовать работу и по срокам, и по качеству", - ­похвалил президент.

Комментарий

На каждую стройку уходило от 40 до 56 суток

Возводили медценты круглосуточно, в три смены и с опережением графика. По словам замминистра обороны Тимура Иванова, беспрецедентное по масштабам строительство шло в очень сжатые сроки - на каждый объект уходило от 40 до 56 суток. При этом общая их площадь составила почти 115 тыс. квадратных метров, а на конкретных объектах в зависимости от их этажности и емкости - от 5 до 12 тысяч. Стоит заметить: делали не "времянки", не полевые платочные лечебницы, а капитальные сооружения, рассчитанные как минимум на полвека эксплуатации, со всей необходимой для подобных объектов инфраструктурой, в том числе особой системой циркуляции и очистки воздуха.

Более того, при их строительстве брались во внимание даже особенности "географии" каждого объекта. К примеру, новый госпиталь на Камчатке - регионе с повышенной сейсмоактивностью - выдержит 9-балльное землетрясение. А медцентры в страдающих от паводков районах Дальнего Востока и Забайкалья проектировали с учетом возможных подтоплений. Все новые лечебницы оснастили самым современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами для анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Есть там и достаточное количество средств защиты и санитарной обработки. Общее количество поставленной медтехники, специального оборудования и различных приборов - около 500 тыс. единиц. В новых лечебницах даже предусмотрели возможность использования прорывных телемедицинских технологий. В частности, для удаленных консультаций в режиме реального времени с ведущими врачами военных госпиталей. А в особо сложных случаях - со специалистами питерской Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. В этом старейшем российском медицинском вузе прошли обучение и переподготовку для работы с инфицированными COVID-19 доктора и медсестры, получившие назначение в новые центры. Штатных сотрудников там немало - всего порядка 2200 человек, в том числе 400 военврачей, 950 и 800 специалистов среднего и младшего медицинского персонала соответственно. Не все они военные, к работе в этих госпиталях также привлекли гражданских медиков.

Подготовил Юрий Гаврилов

Кира Латухина