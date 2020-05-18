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Военное обозрение

Как за рубежом отреагировали на решение властей Германии по «Северному потоку-2»: несколько примеров

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Источник изображения: сайт Nord Stream-2

Решение немецких властей о невыводе проекта «Северный поток-2» из-под требований так называемой «газовой директивы» ЕС комментируют не только в России, но и за её пределами. Пожалуй, наибольшая эйфория по этому поводу царит в кругах украинских властей. Так, председатель украинского правительства Денис Шмыгаль даже поздравил Германию с принятием такого решения.

По словам Шмыгаля, принятое Берлином решение «показывает преданность единым правилам Евросоюза».

При этом в самой Германии слышны возгласы иронии по поводу заявления украинского премьера. Отмечено, что в правительстве страны, не входящей в Евросоюз, «судя по всему, лучше осведомлены о наличии единых правил ЕС, чем в самом ЕС». Добавляется, что, мягко говоря, странно говорить о единых правилах ЕС в тот момент, когда не действует даже «шенген».

Напомним, что «газовая директива» ЕС предписывает резервировать 50% мощностей газопроводов для обеспечения «конкурентоспособности».

Европейские эксперты считают, что, по большому счёту, это правило не вполне работоспособно, так как «при острой необходимости» одной компании может отдаваться и более 50% объёмов трубопровода. Отмечено, что экономический кризис может стать важной причиной для того, чтобы трубы того же «СП-2» в итоге не были полупустыми (после постройки газопровода).

В S&P Global тем временем напоминают, что у компании «Nord Stream-2» есть месяц на подачу апелляции.

Тем временем в Польше в очередной раз заявили, что «Северный поток-2» «не может иметь никаких привилегий на европейском энергетическом рынке». В компании PGNiG утверждают, что «СП-2» «будет нести угрозу безопасности поставок и конкуренции на газовом рынке Европы».

Конечно же, поприветствовали решение властей ФРГ и в США. Но как же быть с той самой директивой в отношении американских поставщиков энергоносителей? Если Европа так заботится о конкуренции, значит есть стоит распространять свою газовую директиву и к американским морским газовозам, перевозящим в Европу СПГ. В свою очередь это означает, что ёмкости танкеров на 50% должны заполняться газом «альтернативных поставщиков» - например, СПГ из России... Или на американские газовозы свои директивы в ЕС распространять "недемократично"?

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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