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Известия.ru

Пентагон сообщил о локализации вспышки коронавируса на эсминце Kidd

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Источник изображения: Фото: Navy/Senior Chief Mass Communication Specialist Ahron Arendes/Handout via REUTERS

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd локализована, заявил в пятницу, 15 мая, официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Мы приложили все необходимые усилия, чтобы корабль был дезинфицирован. Сейчас он чист», — приводит ТАСС слова Хоффмана.

Он подчеркнул, что члены экипажа, у которых был выявлен коронавирус, своевременно сообщили об ухудшении своего самочувствия, их вовремя обследовали и изолировали.

По словам Хоффмана, тест на коронавирус сдали все члены экипажа корабля. Эсминец Kidd может вернуться на дежурство в ближайшее время, добавил представитель Пентагона.

29 апреля сообщалось, что на борту Kidd выявили коронавирус у 64 человек.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
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