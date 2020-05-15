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Интерфакс-АВН

Ситуация с коронавирусом не повлияла на ликвидацию последствий деятельности объектов уничтожения химоружия в России

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Щучье
Комплекс инженерных систем на Объекте по уничтожению химического оружия, г. Щучье.
Источник изображения: www.astra-st.ru

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Работы по ликвидации последствий деятельности и приведению в безопасное состояние имущества объектов утилизации химоружия проходят в плановом режиме, сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин "Интерфаксу" в четверг.

"Безусловно, как и все организации страны, мы выполнили указание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и отправили основную часть своих работников соблюдать режим самоизоляции. Однако имеющийся опыт и высокая профессиональная подготовка наших военнослужащих (которые в основном заканчивали военные училища войск радиационной, химической и биологической защиты - РХБЗ) позволили нам, опять же соблюдая все меры безопасности во время пандемии коронавируса, продолжать выполнять запланированные мероприятия", - сказал Капашин.

"Работы ведутся на всех объектах, люди облачены в индивидуальные средства защиты", - отметил также он.

По его словам, работы на объектах ведутся согласно утвержденному графику.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Химоружие
ЯО
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