Ситуация с коронавирусом не повлияла на ликвидацию последствий деятельности объектов уничтожения химоружия в России

Комплекс инженерных систем на Объекте по уничтожению химического оружия, г. Щучье.

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Работы по ликвидации последствий деятельности и приведению в безопасное состояние имущества объектов утилизации химоружия проходят в плановом режиме, сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин "Интерфаксу" в четверг.

"Безусловно, как и все организации страны, мы выполнили указание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и отправили основную часть своих работников соблюдать режим самоизоляции. Однако имеющийся опыт и высокая профессиональная подготовка наших военнослужащих (которые в основном заканчивали военные училища войск радиационной, химической и биологической защиты - РХБЗ) позволили нам, опять же соблюдая все меры безопасности во время пандемии коронавируса, продолжать выполнять запланированные мероприятия", - сказал Капашин.

"Работы ведутся на всех объектах, люди облачены в индивидуальные средства защиты", - отметил также он.

По его словам, работы на объектах ведутся согласно утвержденному графику.