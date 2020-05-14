Генштаб РФ рассчитывает провести весенний призыв в полном объеме, несмотря на коронавирус

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Военные комиссариаты полностью обеспечены тестами на коронавирус и средствами защиты, это позволяет провести весенний призыв в полном объеме и в установленный срок, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"Созданные в военных комиссариатах запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тестов на наличие коронавирусной инфекции позволяют выполнить задачи призыва своевременно и в полном объеме, а при необходимости, реагировать на возможные изменения санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал Герасимов в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он отметил, что путь призывников до воинских частей будет обеспечиваться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Каждый призывник будет допущен на медицинский осмотр в военкомате лишь после получения отрицательного результата экспресс-теста на коронавирус, а после прибытия в воинскую часть будет направлен на двухнедельный карантин. Кроме того, санитарные ограничения коснутся церемонии принятия присяги.

"Проведение торжественных отправок со сборных пунктов субъектов Российской Федерации до снятия противоэпидемических ограничений не планируется. Не допускается также, в целях исключения инфицирования личного состава, присутствие родителей военнослужащих в местах их проживания и районах дислокации воинских частей при проведении ритуала приведения пополнения к военной присяге", - сообщил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, на данный момент военными подготовлено более 360 тыс. личных дел призывников для рассмотрения на заседаниях призывных комиссий. На заседания призывных комиссий будет вызвано 140 тыс. человек, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва. Из них 135 тыс. пополнят состав Вооруженных сил в соответствии с указом президента.

"Изучение личных дел граждан, подлежащих призыву на военную службу, осуществляется удаленно - при помощи современных телекоммуникационных средств и сети "Интернет", - сказал Герасимов.

Герасимов сообщил, что стартовал процесс увольнения из Вооруженных сил. На данный момент из армии убыло 6 тыс. человек, все они обеспечиваются медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

"В случае заболевания коронавирусом военнослужащие будут увольняться только после выписки из лечебного учреждения, а контактные - после завершения медицинского наблюдения и получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования", - отметил Герасимов.

Ранее военные сообщили, что во вторник в России начали работать призывные комиссии

Весенний призыв в России начался 1 апреля, однако из-за коронавируса было принято решение не приглашать призывников в военкоматы, и перевести общение с ними в режим онлайн. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне.

По данным Минобороны РФ на 12 мая, коронавирус был диагностирован у 1709 военнослужащих. Общее количество заболевших в системе ВС РФ - более 3,3 тыс.