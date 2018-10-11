Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений

По словам главы Минобороны, особое внимание уделяется разработкам в области информационных технологий, робототехники, беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские вооруженные силы в 2017 году получили 206 новейших образцов вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Только в прошлом году было разработано и поставлено в войска 206 новейших образцов вооружения. Особое внимание уделяется разработкам в области информационных технологий, робототехники, беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу.

По его словам, развитие и совершенствование военной науки является важнейшим направлением обеспечения обороноспособности страны. При этом научно- исследовательские организации осуществляют военно-научное сопровождение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ гособоронзаказа.

"Научные организации ведут исследования на основе обобщения опыта боевых действий. Новое и модернизированное вооружение апробируется в Сирийской Арабской Республике. К работе по апробированию оружия в Сирийской Арабской Республике было привлечено 349 представителей научно-исследовательских организаций", - сказал Шойгу.

Министр обратил внимание, что за последние три года доля современного оборудования в научно-исследовательских организациях возросла более чем в полтора раза.

"Успешно решались и социальные проблемы научных сотрудников. В рамках реализации майских указов президента Российской Федерации увеличена их заработная плата, которая сегодня в два раза превышает средний уровень оплаты труда по региону. Военнослужащим установлены дополнительные надбавки за ученую степень", - добавил Шойгу.

Доля современного вооружения в трех военных округах

Доля современного вооружения в Южном, Центральном и Восточных округах в достигнет в среднем 50% к концу года, сказал Сергей Шойгу.

По его словам, в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи в Вооруженных силах реализуются планы деятельности на 2016-2020 годы в Южном, Центральном и Восточном военных округах.

"В соответствии с ними, в плановом порядке выполняется программа перевооружения. В войска каждого военного округа ежегодно поступает до 1,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. В результате показатели по современным образцам в этих округах к концу года достигнут в среднем 50%", - сообщил министр.

Тактические учения

Глава Минобороны привел статистику и по учениям. По его словам, примерно 4 тыс. тактических маневров и учений в условиях, максимально приближенных к боевым, прошли в Вооруженных силах РФ с конца прошлого года.

"С 1 декабря 2017 года в Южном, Центральном и Восточном военных округах проведено 1832 тактических учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Всего в Вооруженных силах этот показатель составляет около 4 тыс. мероприятий", - сказал Шойгу.

По его словам, в ходе боевой учебы постоянно совершенствуются формы и способы подготовки соединений и воинских частей. "Отмечу, что подготовка войск осуществляется в тесном взаимодействии с государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал министр.

Он отметил, что в августе в Челябинской области прошло антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил стран ШОС "Мирная миссия - 2018", а в сентябре на территории Киргизии - совместное учение "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018", в котором участвовали войска Центрального военного округа.

"С 1 октября по 2 ноября на территории России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана проходит совместное оперативно-стратегическое учение вооруженных сил стран ОДКБ "Боевое братство - 2018". Оно является основным мероприятием оперативной и боевой подготовки коллективных сил ОДКБ", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что, кроме того, в сентябре прошли беспрецедентные по масштабу маневры войск "Восток-2018" с участием войск Центрального и Восточного военных округов, а в Средиземном море впервые в современной истории России прошли учения межфлотской группировки сил ВМФ "Океанский щит", основу которой составили корабли Черноморского флота Южного военного округа.

Контрактная служба

Затронул в своем выступлении Шойгу и тему проекта плана деятельности Минобороны РФ на последующие семь лет. Он, по словам министра, предполагает рост числа контрактников в Вооруженных силах до 475,6 тыс. человек к концу 2025 года.

"Проект плана предусматривает увеличение количества контрактников к концу 2025 года до 475,6 тыс. человек", - сказал он.

С 2012 года численность солдат и сержантов, проходящих военную службу по контракту, поэтапно увеличивается. В ноябре 2017 года начальник Генштаба Валерий Герасимов отмечал, что на тот момент в армии насчитывалось 384 тыс. контрактников. Штатная численность Вооруженных сил составляет чуть более 1,9 млн человек, в том числе около 1,01 млн военнослужащих.

По словам Шойгу, новый проект плана деятельности Минобороны на 2019-2025 годы "предусматривает реализацию около 50 тыс. мероприятий развития Вооруженных сил", которые "приведены в соответствие с параметрами госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, взаимоувязаны и синхронизированы". "Большая их часть направлена на переоснащение войск, что позволит к концу 2020 года довести долю современного вооружения и техники до 70%", - отметил министр.

Отдельный раздел плана, по его словам, посвящен реализации майского указа президента Владимира Путина. "Запланированные мероприятия направлены на обеспечение социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, прежде всего, по жилищному и медицинскому обеспечению, получению образования, приобщению к здоровому образу жизни", - перечислил глава Минобороны.

"Также планируется активизировать работу с талантливой молодежью и одаренными детьми, ежегодно строить около 1,5 тыс. новых спортивных объектов, совершенствовать инфраструктуру довузовских и высших военных учебных заведений", - добавил он.