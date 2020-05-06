Медведев назвал смерть генконструктора пилотируемых программ РФ Микрина невосполнимой утратой мировой науки

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Скончавшийся генеральный конструктор пилотируемых программ Российской Федерации Евгений Микрин внёс неоценимый вклад в развитие российской ракетно-космической отрасли, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Ушёл из жизни Евгений Анатольевич Микрин - талантливый инженер, ученый и управленец, который внес неоценимый вклад в развитие ракетно-космической отрасли нашей страны", - привели слова Медведева в секретариате замглавы Совбеза.

Он отметил, что благодаря Микрину удалось реализовать немало передовых проектов в области пилотируемой космонавтики.

"На посту генерального конструктора ракетно-космической корпорации "Энергия" он многое сделал для того, чтобы усовершенствовать пилотируемые полеты, сделать их более комфортными и безопасными", - заявил Медведев.

Он напомнил, что многие годы Микрин преподавал в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

"Уход из жизни столь яркой и неординарной личности - невосполнимая утрата не только для российского, но и всего мирового научного сообщества", - заявил замглавы российского Совбеза. Он выразил соболезнования коллегам, родным и близким Микрина.

Микрин скончался во вторник в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.

Ранее сообщалось, что у Микрина после поездки на Байконур, откуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж Международной космической станции, был обнаружен коронавирус.