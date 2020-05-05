Войти
Военное обозрение

Украинский посол в ФРГ: Крым вернётся в лоно матери-Украины ещё при жизни Шрёдера

402
0
0

Источник изображения: сайт администрации Севастополя

«Крым непременно вернётся в лоно Украины-матери». Столь громкое заявление принадлежит украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику. С такими словами Мельник заочно обратился к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру.

До этого «обращения» Мельника Герхард Шрёдер в интервью немецкой прессе высказался о бессмысленности западных санкций в отношении Российской Федерации, а также о том, что Россия всё равно никогда не отдаст Крым Украине. По словам Шрёдера, Евросоюзу стоило бы отменить санкции против РФ, которые были введены из-за воссоединения Крыма с Россией.

Украинский посол Мельник, предлагая экс-канцлеру ФРГ заключить пари на статус полуострова, заявил, что «Крым вернётся в лоно матери-Украины ещё при жизни Герхарда Шрёдера».

Мельник:

Это очевидно, как то, что солнце встаёт на востоке и садится на Западе.

Как видно, на Украине отдельные персоналии продолжают грезить Крымом. И это на фоне того, что власти Украины не предпринимают должных усилий для того, чтобы сохранить оставшееся от украинского государства на сегодняшний день. В том числе, не предпринимаются усилия для прекращения войны на Донбассе.

Киеву в очередной раз приходится напоминать о том, что Крым никакого отношения к Украине не имел до более чем спорного решения советских властей в середине 1950-х. А уж говорить применительно к Крыму о "матери-Украине", мягко говоря, странно. Но для украинских политиков, продолжающих жить в своём мирке иллюзий, эти странности давно стали нормой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
27.01.2020
Что показала военная тревога - 2020: итоги американо-иранского новогоднего обмена ударами (Carnegie Moscow Center, Россия)
22.11.2019
Carnegie Moscow Center (Россия): крупные, но уже не главные. Как России и Европе адаптироваться к противостоянию США и Китая
17.07.2019
The Wall Street Journal (США): не позволяйте Турции перейти на сторону России
02.10.2017
Учение «Запад-2017» закончено – ждем новых сенсаций
19.02.2015
Германия пересмотрит военную доктрину из-за России
18.02.2015
Стратегия силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.05 09:17
  • 2
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
  • 05.05 08:10
  • 400
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.05 07:20
  • 81
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 05.05 06:15
  • 3
Российские танки были и остались лучшими в мире
  • 05.05 04:45
  • 3
Украина в 2019 году заключила крупный контракт на поставку Индии авиационных ракет Р-27
  • 05.05 04:35
  • 190
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 05.05 01:18
  • 7
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 05.05 00:51
  • 1
Андрей Дутов: гражданская авиация после кризиса уже не будет прежней
  • 04.05 22:50
  • 11
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 22:23
  • 1
В России завершается разработка "колесного танка" – броневика "Тайфун-ВДВ"
  • 04.05 19:12
  • 50
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 17:34
  • 39
Кому выгодно убийство экономики
  • 04.05 14:53
  • 33
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 04.05 13:46
  • 1
Директор NASA сообщил, что США для высадки на Луне в 2024 году не нужна станция Gateway
  • 04.05 11:50
  • 1
В США выяснили о разработке в России "хищных микроспутников"