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«Крым непременно вернётся в лоно Украины-матери». Столь громкое заявление принадлежит украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику. С такими словами Мельник заочно обратился к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру.

До этого «обращения» Мельника Герхард Шрёдер в интервью немецкой прессе высказался о бессмысленности западных санкций в отношении Российской Федерации, а также о том, что Россия всё равно никогда не отдаст Крым Украине. По словам Шрёдера, Евросоюзу стоило бы отменить санкции против РФ, которые были введены из-за воссоединения Крыма с Россией.

Украинский посол Мельник, предлагая экс-канцлеру ФРГ заключить пари на статус полуострова, заявил, что «Крым вернётся в лоно матери-Украины ещё при жизни Герхарда Шрёдера».

Мельник:

Это очевидно, как то, что солнце встаёт на востоке и садится на Западе.

Как видно, на Украине отдельные персоналии продолжают грезить Крымом. И это на фоне того, что власти Украины не предпринимают должных усилий для того, чтобы сохранить оставшееся от украинского государства на сегодняшний день. В том числе, не предпринимаются усилия для прекращения войны на Донбассе.

Киеву в очередной раз приходится напоминать о том, что Крым никакого отношения к Украине не имел до более чем спорного решения советских властей в середине 1950-х. А уж говорить применительно к Крыму о "матери-Украине", мягко говоря, странно. Но для украинских политиков, продолжающих жить в своём мирке иллюзий, эти странности давно стали нормой.