Войти
Интерфакс-АВН

Президент Белоруссии рассказал о сдержанной реакции на учения НАТО: войска в основном возвращены в казармы

345
0
0
Учения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 3 мая. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия не отступила от плана реагирования на учения НАТО у своих границ, однако несколько откорректировала его, сделав более сдержанным, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы пока следуем в этом плане (мероприятий ко Дню Победы - ИФ). Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ", - сказал Лукашенко на совещании по мероприятиям ко Дню Победы и эпидемиологической ситуации в Минске в воскресенье.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это", - добавил Лукашенко.

По его словам, некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения.

"Но в основном войска возвращены в казармы - места постоянной дислокации", - отметил Лукашенко.

Как сообщалось, НАТО в апреле-мае 2020 года планировало провести маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Планировалось, что эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручал разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов НАТО и США у своих границ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Грузия
Латвия
Литва
Польша
США
Эстония
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
24.10.2019
В Минске считают надуманной угрозу Европе со стороны России
23.10.2019
Белоруссия подготовит план по реагированию на размещение военных США в Литве
14.10.2019
Лукашенко предлагает России и Белоруссии обезопасить себя на время учений НАТО в Польше
10.10.2019
На учениях США будут отработаны наступательные действия в отношении Беларуси и России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 09:50
  • 1
Встали на границе: Босния и Герцеговина не впустила российский гумконвой
  • 04.05 09:43
  • 7
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 09:40
  • 1
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 04.05 08:42
  • 685
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 04.05 08:33
  • 177
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 04.05 08:11
  • 2
Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России
  • 04.05 06:33
  • 75
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 04.05 03:18
  • 1
Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости
  • 04.05 03:18
  • 1
Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров
  • 04.05 02:48
  • 46
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 01:20
  • 27
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 03.05 21:28
  • 2
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
  • 03.05 17:51
  • 3
Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров
  • 03.05 14:42
  • 38
Кому выгодно убийство экономики
  • 03.05 04:52
  • 5
В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»