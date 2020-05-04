Президент Белоруссии рассказал о сдержанной реакции на учения НАТО: войска в основном возвращены в казармы

Минск. 3 мая. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия не отступила от плана реагирования на учения НАТО у своих границ, однако несколько откорректировала его, сделав более сдержанным, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы пока следуем в этом плане (мероприятий ко Дню Победы - ИФ). Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ", - сказал Лукашенко на совещании по мероприятиям ко Дню Победы и эпидемиологической ситуации в Минске в воскресенье.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это", - добавил Лукашенко.

По его словам, некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения.

"Но в основном войска возвращены в казармы - места постоянной дислокации", - отметил Лукашенко.

Как сообщалось, НАТО в апреле-мае 2020 года планировало провести маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Планировалось, что эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручал разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов НАТО и США у своих границ.