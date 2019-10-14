Войти
14.10.2019
Интерфакс-АВН

Лукашенко предлагает России и Белоруссии обезопасить себя на время учений НАТО в Польше

154
0
0
А. Лукашенко и В. Путин
А. Лукашенко и В. Путин.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему вместе с президентом России Владимиром Путиным нужно будет решить, как обезопасить себя во время масштабных учений НАТО в Польше.

"Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало", - заявил Лукашенко в пятницу на саммите СНГ в Ашхабаде, его цитирует госагентство БелТА.

"Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем", - подчеркнул добавил президент.

"НАТО почему-то решила буквально через несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы, и очагов таких не возникнет в будущем", - сказал Лукашенко.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на Европейское командование США, что масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Грузия
Латвия
Литва
Польша
Россия
США
Туркменистан
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
10.10.2019
На учениях США будут отработаны наступательные действия в отношении Беларуси и России
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
23.03.2015
Мир праху твоему, ДОВСЕ
24.11.2014
Военные игры русских раскрывают их секреты, пугают соседей и НАТО ("Bloomberg Businessweek", США)
02.07.2013
Российская военная доктрина определяет будущее Польши ("wPolityce", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья