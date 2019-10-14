Лукашенко предлагает России и Белоруссии обезопасить себя на время учений НАТО в Польше

Минск. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему вместе с президентом России Владимиром Путиным нужно будет решить, как обезопасить себя во время масштабных учений НАТО в Польше.

"Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало", - заявил Лукашенко в пятницу на саммите СНГ в Ашхабаде, его цитирует госагентство БелТА.

"Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем", - подчеркнул добавил президент.

"НАТО почему-то решила буквально через несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы, и очагов таких не возникнет в будущем", - сказал Лукашенко.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на Европейское командование США, что масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.