"Ростех" планирует выпускать в сутки 150 тыс. костюмов для защиты медиков от коронавируса

Военные вирусологи приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии. Фото сайта www.mil.ru.

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Корпорация "Росхимзащита" (госкорпорация "Ростех") с 20 апреля произвела более 450 тыс. костюмов для защиты медиков от коронавируса, начались поставки в регионы, сообщили в субботу в пресс-службе "Ростеха".

"В настоящий момент объём суточного производства превышает 90 тыс. защитных костюмов в сутки. Это показатель планируется увеличить до 150 тыс. уже в мае - такая задача поставлена государством", - сказал заместитель генерального директора "Ростеха" Максим Выборных, которого цитирует пресс-служба.

"Корпорация "Росхимзащита" с 20 апреля произвела более 450 тысяч костюмов, защищающих медиков от заражения при контакте с больными", - сообщили в пресс-службе.

По данным "Ростеха", контракты на поставку костюмов заключены с 12 регионами: Санкт-Петербургом, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Рязанской, Сахалинской и Тамбовской областями, Приморским и Ставропольским краями, Коми и Хакасией.

"С начала пандемии здравоохранение столкнулось с дефицитом и ценовыми манипуляциями на рынке средств индивидуальной защиты, материалов для их производства. Чтобы преодолеть эту ситуацию во взаимодействии с Минпромторгом России сформирован механизм, который позволяет нарастить объемы производства защитных средств, снять ажиотаж, выровнять цены и спрос. "Росхимзащита" приобретает у производителей партии нетканого материала в соответствии с существующими производственными потребностями. Готовая продукция отгружается по заявкам региональных властей в порядке их поступления", - сказал Выборных.

В пресс-службе "Ростеха" сообщили, что костюмы, разработанные "Росхимзащитой", изготавливаются по ее заказу крупными швейными фабриками. В настоящий момент в производстве задействованы 15 предприятий.

Регистрационное удостоверение на комплекты защитной одежды для медиков было получено 20 апреля. Одноразовые костюмы изготавливаются из композитного нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) c фильтрующим слоем, который обеспечивает высокую степень защиты от вирусов. В комплект входят брюки, куртка, шапочка-шлем, хирургический халат и высокие бахиллы. Отпускная цена комплекта без учета доставки составляет 847 рублей, сообщили в "Ростехе".