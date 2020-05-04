О победе объявили рано: у китайских двигателей для истребителей 5-го поколения выявлен серьёзный недостаток

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На днях китайские СМИ опубликовали заявление о том, теперь серийные истребители пятого поколения для ВВС НОАК оснащаются двигателями китайского производства. Материалы выходили под лозунгом "Мы сделали это!" Но, как выясняется, о победе в авиационном двигателестроении объявили рано.

Речь идёт о новых версиях двигателей WS-15, форсажную тягу которых обозначили в 18 тонн. На этом основании был сделан вывод, что теперь китайские истребители превосходят американский истребитель F-22.

Однако прошло всего пару дней и эйфория китайских СМИ по поводу оснащения J-20 усовершенствованными двигателями местного производства заметно поугасла. В чём же причина?

Выясняется, что тяга двигателя (не форсажная), составляющая около 14,9 т, требует "неожиданно" высоких затрат топлива. Отмечено, что общий расход в сравнении с двигателями АЛ-31Ф, которыми оснащены истребители J-20 так называемой первой серии, выше в среднем на 27%. На форсаже эти показатели вырастают ещё на 9-10%. Это притом, что тяга двигателей различается (опять-таки, если верить китайским данным по WS-15) примерно на 17%.

Таким образом, обнаруживается существенное опережение по показателям расхода топлива над показателями увеличения тяги. Это серьёзный недостаток.

Отсюда и следует то, что несколько убавляет эйфорию китайских журналистов. Существенное увеличение показателей расхода топлива приводит к снижению боевого радиуса этих самолётов. Если сохранять характеристики авиационных двигателей J-20 на существующем уровне, то для компенсирования боевого радиуса придётся увеличивать «бортовые» запасы топлива. По понятным причинам, это приведёт к ухудшению по целому ряду показателей, включая полезную нагрузку и маневренность.

Видимо, всё-таки в китайских СМИ рано объявили о «невероятном успехе». Это подчёркивается ещё и тем фактом, что всего-то несколько недель назад в Китае писали о важности приобретения украинского «Мотор-Сич» с его фактически советскими научными активами (если, конечно, те активы уже не проданы третьей стороне).