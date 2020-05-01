Войти
Интерфакс-АВН

Сопряжение систем "ЭРА-ГЛОНАСС" и "112" к концу апреля обеспечено в большей части регионов России

170
0
0
ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Постоянное информационное взаимодействие Государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" и системы "112" обеспечено более чем в 50 субъектах РФ к концу апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"Во второй половине апреля 2020 года состоялся запуск в промышленную эксплуатацию Систем-112 в восьми российских регионах России", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что с 20 по 29 апреля вступили в силу приказы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ об использовании единого номера "112" в Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской областях и в Адыгее.

"Таким образом, к концу апреля 2020 года постоянное информационное взаимодействие ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" с Системой-112 обеспечено в 52 субъектах РФ, из них в 11 - в текущем году", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что сопряжение систем "ЭРА-ГЛОНАСС" и "112" в субъектах РФ направлено на сокращение времени передачи информации в экстренные оперативные службы и снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах.

"Учитывая, что система "ЭРА-ГЛОНАСС" введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 г. и готова к интеграции, необходимым условием сопряжения двух систем является ввод Систем-112 в субъектах РФ в промышленную эксплуатацию", - заявили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
ИТ
Похожие новости
12.09.2019
Sina (Китай): российская спутниковая навигационная система "присоединяется" к "Бэйдоу"? Чжан Чжаочжун: "Нет существенных улучшений, это лишь запасной вариант"
30.04.2015
КРЭТ: мы создаем аппаратуру для перспективного космического корабля
08.12.2014
Кто ориентирует армию и флот в пространстве
22.09.2014
«Микрон»: проекты, продукты и импортозамещение
25.11.2011
Спутниковая суперсистема армии США
20.07.2007
Сергей Иванов разделил экономику на реальную и мнимую. Российская промышленность бьет рекорды роста
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.05 03:16
  • 131
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 01.05 01:07
  • 1
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 01.05 00:31
  • 26
Где забуксовала «Армата»
  • 30.04 23:48
  • 49
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 30.04 23:33
  • 19
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 30.04 21:43
  • 2070
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 18:40
  • 2
Defense World: Украина заинтересована в закупке JF-17 Block III
  • 30.04 18:37
  • 28
Российскую "Армату" догонять будем долго. На Западе признались
  • 30.04 17:50
  • 1
У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки
  • 30.04 16:50
  • 1
Новейшую российскую бронемашину "Атлет" испытали на подрыв
  • 30.04 14:20
  • 58
Взмахи черного крыла
  • 30.04 13:35
  • 2
Заявление об украинском происхождении "Арматы" оказалось фейком
  • 30.04 12:02
  • 2
Авиационный двигатель ПД-14 готов к реализации и эксплуатации
  • 30.04 11:46
  • 2
Коронавирус нашли у сотрудников Центра подготовки космонавтов
  • 30.04 11:22
  • 9
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ