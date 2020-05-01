Сопряжение систем "ЭРА-ГЛОНАСС" и "112" к концу апреля обеспечено в большей части регионов России

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Постоянное информационное взаимодействие Государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" и системы "112" обеспечено более чем в 50 субъектах РФ к концу апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"Во второй половине апреля 2020 года состоялся запуск в промышленную эксплуатацию Систем-112 в восьми российских регионах России", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что с 20 по 29 апреля вступили в силу приказы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ об использовании единого номера "112" в Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской областях и в Адыгее.

"Таким образом, к концу апреля 2020 года постоянное информационное взаимодействие ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" с Системой-112 обеспечено в 52 субъектах РФ, из них в 11 - в текущем году", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что сопряжение систем "ЭРА-ГЛОНАСС" и "112" в субъектах РФ направлено на сокращение времени передачи информации в экстренные оперативные службы и снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах.

"Учитывая, что система "ЭРА-ГЛОНАСС" введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 г. и готова к интеграции, необходимым условием сопряжения двух систем является ввод Систем-112 в субъектах РФ в промышленную эксплуатацию", - заявили в пресс-службе.