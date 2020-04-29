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Военное обозрение

В сети обсуждаются кадры с «НЛО», опубликованные Пентагоном

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Источник изображения: topwar.ru

На сайте министерства обороны Соединенных Штатов появились видеозаписи явлений и объектов, которые в военном ведомстве назвали неопознанными. Съемку в разное время сделали пилоты ВМС США.

Видео было выложено в открытом доступе на официальном сайте Пентагона.

Оно и раньше не было засекречено.

Одна из записей сделана в ноябре 2004 года, а две другие – в январе 2015 года. Без разрешения министерства обороны США они оказались в сети интернет в 2007 и 2017 годах, но командование ВМС признало их подлинность.

Сейчас их опубликовали на официальном сайте Минобороны США, чтобы избежать ненужных слухов, сплетен и обвинений в адрес военных в сокрытии информации.

На кадрах можно наблюдать летающие объекты, которые не являются ни самолетами, ни вертолетами, ни другими известными техническими устройствами, способными летать. В Пентагоне признаются, что военным также не удалось идентифицировать эти явления, поэтому они считаются "НЛО".

Так как видео появилось на различных ресурсах в интернет, их не могли не оценить российские пользователи. В сети обсуждаются как сами кадры, так и их появление.

Разумеется, многие усомнились в их подлинности, заподозрив подделку. Другие уверены, что это инопланетяне, и выражают удивление, что пришельцы не идут на контакт с жителями Земли. А один из пользователей в шутку предположил, что на кадрах изображен упавший в лужу таракан. Также встречаются заявления о том, что кадры сняты и показаны так, что на них "при особо бурной фантазии" можно увидеть что угодно.

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