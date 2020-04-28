Войти
ИноСМИ

Обозреватель (Украина): Арахамия заявил, что Россия непричастна к взрывам на военных складах в Балаклее

149
0
0
Часть ракеты, на фоне пожара и взрывов на складах боеприпасов в Балаклее, Украина
Часть ракеты, на фоне пожара и взрывов на складах боеприпасов в Балаклее, Украина.
Источник изображения: © AP Photo, Mykhailo Andriiv

Временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее в 2017 году установила, что это было намеренное минирование и подрыв. Информация о подрыве складов «российскими диверсантами» не выдерживает критики.

В воскресенье, 26 апреля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг версию о взрывах в результате атаки российского беспилотника.

"Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиадвижения о пролете беспилотника не выдерживают никакой проверки и противоречат здравому смыслу", - заявил он.

По итогам экспертизы было установлено, что в землю заложили взрывчатку. В результате взрывов, напомним, Украина потеряла имущества и боеприпасов на более 12 миллиардов гривен.

"Воронка в районе первых взрывов образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва заглубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаеритрит (ТЭН), что является характерным для взрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия. Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1. И таких воронок было до десяти", - написал нардеп.

Более того, Арахамия заявил о фальсификации материалов уголовного производства, поскольку ВСК установила расхождения между версией группы следователей и реальными обстоятельствами дела. По его словам, военнослужащие арсенала знали о минировании.

"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", - написал Арахамия.

Полный ответ ВСК должен быть готов к 1 мая, а 27 апреля состоится брифинг относительно полученных результатов расследования.

Как сообщал "Обозреватель":

  • в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее горел крупнейший в Украине склад боеприпасов;
  • главной версией пожара и взрывов на артиллерийских складах в минобороны тогда назвали подрыв диверсионной группой;
  • 15 ноября 2019 года в Балаклее снова прогремели десятки взрывов на военных складах, которые привели к гибели двух саперов;
  • 24 апреля в Раде сообщили, что причиной взрывов на военных складах в городе Балаклея могли стать специально заложенные в землю кумулятивно-фугасные снаряды,а не атака беспилотника.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Вертолеты России
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.04.2020
Взрывы военных складов на Украине списать на русских не удалось
23.07.2014
Показы без визы
04.09.2012
От авиапрома ждут меньшего
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
11.10.2010
Потратиться на оборону и вконец не разориться
21.08.2009
МАКС-2009: второй день работы - максимум сделок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 03:30
  • 22
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 28.04 02:53
  • 1
«Левитация – это не фантазия, а чистая наука»
  • 28.04 02:26
  • 2
«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G
  • 28.04 02:23
  • 2
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
  • 28.04 02:17
  • 47
«Орион» взят на вооружение
  • 27.04 23:48
  • 8
Запад пытается догнать Россию на танках
  • 27.04 22:02
  • 4
Десантники парашютировались в Арктике с рекордной высоты
  • 27.04 21:31
  • 113
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 21:26
  • 1
Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной
  • 27.04 21:00
  • 4
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 27.04 20:50
  • 19
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 27.04 20:42
  • 119
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 27.04 20:08
  • 9
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 27.04 19:45
  • 1
Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком
  • 27.04 19:07
  • 4
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10