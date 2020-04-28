Обозреватель (Украина): Арахамия заявил, что Россия непричастна к взрывам на военных складах в Балаклее

Часть ракеты, на фоне пожара и взрывов на складах боеприпасов в Балаклее, Украина.

Временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее в 2017 году установила, что это было намеренное минирование и подрыв. Информация о подрыве складов «российскими диверсантами» не выдерживает критики.

В воскресенье, 26 апреля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг версию о взрывах в результате атаки российского беспилотника.

"Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиадвижения о пролете беспилотника не выдерживают никакой проверки и противоречат здравому смыслу", - заявил он.

По итогам экспертизы было установлено, что в землю заложили взрывчатку. В результате взрывов, напомним, Украина потеряла имущества и боеприпасов на более 12 миллиардов гривен.

"Воронка в районе первых взрывов образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва заглубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаеритрит (ТЭН), что является характерным для взрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия. Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1. И таких воронок было до десяти", - написал нардеп.

Более того, Арахамия заявил о фальсификации материалов уголовного производства, поскольку ВСК установила расхождения между версией группы следователей и реальными обстоятельствами дела. По его словам, военнослужащие арсенала знали о минировании.

"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", - написал Арахамия.

Полный ответ ВСК должен быть готов к 1 мая, а 27 апреля состоится брифинг относительно полученных результатов расследования.

Как сообщал "Обозреватель":