Войти
Военное обозрение

В Индии: в кооперации с Россией мы увеличим боевой радиус ракет «БраМос» до 600 км

145
0
0

Источник изображения: ВО

Официальный представитель министерства обороны Индии в интервью индийским СМИ рассказал о важных изменениях, касающихся конструкции ракеты «БраМос». В материалах индийской прессы говорится о том, что между Индией и Россией состоялись договорённости об увеличения радиуса действия сверхзвуковой крылатой ракеты.

Если верить этим сообщениям, то договорённости состоят в увеличении боевого радиуса ракет BrahMos до 600 км. В кооперации Индия намерена получить именно такой параметр ракет.

Чиновник индийского военного ведомства отметил, что Индия вошла в программу по контролю за ракетными технологиями. Утверждается, что по этой программе страна может участвовать в разработках ракет различного типа, в том числе меньшей и средней дальности.

В индийских СМИ отмечается, что возможности увеличения боевого радиуса ракет «БраМос» обсуждались ещё в октябре прошлого года на Межправкомиссии.

В Индии напоминают, что на данный момент максимальная дальность поражения целей ракетой «БраМос» наземного и морского базирования составляет около 300 км. Таким образом, обновлённая конструкция позволит ракетке увеличить эту дальность до 600 км.

Военный аналитик Рахул Бхонсл отмечает, что это очень перспективное направление кооперации с Россией.

Эксперт:

Если при боевом радиусе в 300 км ракеты «БраМос» приходилось развёртывать ближе к целям, то новая модификация позволит подходить к базированию более гибко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Похожие новости
28.02.2020
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
10.02.2020
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
23.12.2009
Летные испытания авиационного варианта ракеты "Брамос" будут завершены к концу 2012 года
26.01.2007
СП "БраМос" начало работы над вариантом ПКР подводного пуска
25.01.2007
Россия поможет Индии испытать ракету воздушного базирования
23.01.2007
Сергей Иванов едет в Индию для переговоров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 03:30
  • 22
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 28.04 02:53
  • 1
«Левитация – это не фантазия, а чистая наука»
  • 28.04 02:26
  • 2
«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G
  • 28.04 02:23
  • 2
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
  • 28.04 02:17
  • 47
«Орион» взят на вооружение
  • 27.04 23:48
  • 8
Запад пытается догнать Россию на танках
  • 27.04 22:02
  • 4
Десантники парашютировались в Арктике с рекордной высоты
  • 27.04 21:31
  • 113
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 21:26
  • 1
Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной
  • 27.04 21:00
  • 4
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 27.04 20:50
  • 19
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 27.04 20:42
  • 119
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 27.04 20:08
  • 9
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 27.04 19:45
  • 1
Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком
  • 27.04 19:07
  • 4
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10