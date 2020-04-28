В Индии: в кооперации с Россией мы увеличим боевой радиус ракет «БраМос» до 600 км

Источник изображения: ВО

Официальный представитель министерства обороны Индии в интервью индийским СМИ рассказал о важных изменениях, касающихся конструкции ракеты «БраМос». В материалах индийской прессы говорится о том, что между Индией и Россией состоялись договорённости об увеличения радиуса действия сверхзвуковой крылатой ракеты.

Если верить этим сообщениям, то договорённости состоят в увеличении боевого радиуса ракет BrahMos до 600 км. В кооперации Индия намерена получить именно такой параметр ракет.

Чиновник индийского военного ведомства отметил, что Индия вошла в программу по контролю за ракетными технологиями. Утверждается, что по этой программе страна может участвовать в разработках ракет различного типа, в том числе меньшей и средней дальности.

В индийских СМИ отмечается, что возможности увеличения боевого радиуса ракет «БраМос» обсуждались ещё в октябре прошлого года на Межправкомиссии.

В Индии напоминают, что на данный момент максимальная дальность поражения целей ракетой «БраМос» наземного и морского базирования составляет около 300 км. Таким образом, обновлённая конструкция позволит ракетке увеличить эту дальность до 600 км.

Военный аналитик Рахул Бхонсл отмечает, что это очень перспективное направление кооперации с Россией.

Эксперт:

Если при боевом радиусе в 300 км ракеты «БраМос» приходилось развёртывать ближе к целям, то новая модификация позволит подходить к базированию более гибко.